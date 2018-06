Na Italiju s tri NBA igrača, ali bez Simona i Perića

Stigli su svi koji su mogli osim ozlijeđenih (Simon, Perić, Badžim...), onih kojima sezona još traje (Šakić) ili NBA košarkaša koji se smiju priključiti tek 20. lipnja.

Doduše, nije bilo ni Bilana, no takav je dogovor između njega i izbornika s obzirom na to da će momčad na centru biti dobro popunjena (Zubac, Planinić).

A upravo je mladi Laker Zubac jedan od trojice od ukupno šestorice NBA igrača kojima će Zula raspolagati:

Lakersi su dali zeleno svjetlo

– Dobili smo obavijesti od Indiane i Lakersa da su suglasni da Bogdanović i Zubac igraju u kvalifikacijama, a Šarić mi je kazao da će doći prvi mogući dan za NBA igrače, a to je 20. lipnja.

A zašto neće doći ostala trojica iz NBA lige?

– S Benderom smo razgovarali predsjednik Stručnog savjeta Rađa i ja i kazao nam je da je u Phoenix došao novi trener, a da on nema zajamčeni ugovor. A mi smo mislili da je on jedan od sigurnijih. Žižić pak sa svojim Clevelandom ima ugovornu obvezu da mora igrati u ljetnoj ligi, no mogao bi biti na raspolaganju u rujnu. Bez obzira na to što nema klub pa tako ni ugovor kojim bi se mogao osigurati, Hezonja je izrazio želju da igra, no ipak nije realno da se priključi.

To je pojasnio i Stojko Vranković, predsjednik HKS-a, koji je razgovarao s Marijevim agentom.

– Hezonja nema ugovor, a HKS nema osnovu po kojoj bi ga osigurao. No, vjerujemo da će u rujnu biti na raspolaganju.

Pitanje je samo hoće li tada Hrvatska još biti konkurentna za odlazak na SP, a za takvo što našoj reprezentaciji trebaju pobjede u Trstu (Italija, 28. lipnja) i Cluju (Rumunjska, 1. srpnja). A može se dogoditi da, unatoč dobroj volji, ne zaigra ni Bogdanović.

– Ako je Indiana rekla da nema ništa protiv da Bogdanović igra, onda mi se čini da će ga i zadržati i time riješiti problem Bojanova ugovora – ističe Anzulović sretan što dvojici glavnih igrača (Bogdanović, Šarić) jako puno znači igrati za reprezentaciju.

Rok i Darko i bez ugovora

Može se to reći i za Darka Planinića i Roka Stipčevića, koji su također bez kluba, ali njihovo igranje nije ni najmanje upitno.

– Za Hrvatsku sam uvijek spreman igrati i to što nemam ugovora meni nije problem – ističe Planinić, a Stipčević dodaje:

– To vam je sve osobno. Istina je da riskiram, no moramo ponovo početi graditi kult reprezentacije. Kako mi stariji igrači svojim primjerom, tako i ljudi iz HKS-a svojim trudom. Bojan Bogdanović je najbolji primjer, on je uvijek spreman igrati, čak i ozlijeđen.

