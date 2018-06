LeBronov oproštaj od Cavsa sa slomljenom rukom: Kamo će otići James?

Durantula je opet “smrtonosno” ubola. Kevin Durant drugi je put osvojio nagradu za najboljeg igrača NBA finala. A njega su četvrti put zaredom igrali Warriorsi i Cavsi pri čemu je treći put slavio klub iz “zlatne države” (Golden State).

Premda je u četvrtoj utakmici efikasniji bio Stephen Curry (37 koševa), koji je u cijeloj seriji zabio čak 22 trice, Durant je u četiri finalne serije imao daleko najjači prosjek (28,7 koševa, 10,7 skokova i 7,5 asistencija), pri čemu treba istaknuti i 43 koša u trećoj, prijelomnoj utakmici finalnog serijala.

Treći naslov u četiri godine

Neposredno prije četvrte utakmice finala NBA doigravanja netko je od američkih novinara postavio retoričko pitanje: “Poigravaju li se Warriorsi s cijelom NBA ligom”. Odgovor je stigao vrlo brzo, s uvjerljivom pobjedom nad Clevelandom (108:85) za ukupnih 4-0 i treći naslov u četiri posljednje godine. A bio bi vrlo vjerojatno i četvrti naslov u nizu da 2016. neobuzdani krilni centar Draymond Green u četvrtoj utakmici finalne serije, kod 3-1 za Warriorse, nije napravio glupost i nagazio LeBrona Jamesa za što je suspendiran i što je Cavsima omogućilo spektakularan preokret i osvajanje naslova.

Bilo je to iste godine kada je i američki Hrvat iz Clevelanda Stipe Miočić postao UFC-ovim teškaškim prvakom pa je Stipe bio gost Cavsa tijekom šampionske parade ulicama najvećeg grada savezne države Ohio.

A Cavsi su te godine imali i jednog Kyrieja Irvinga, a ne samo LeBrona Jamesa koji je u ovoj seriji vukao potpuno sam. A tako se ne osvajaju NBA naslovi. Posebice ne ako vam se “one man show” (samo)ozlijedi nakon prve utakmice, a upravo to se dogodilo LeBronu Jamesu koji je, ljutit zbog nes(p)retna poraza u prvoj utakmici, udario šakom o ploču u svlačionici.

Poziv iz Sixersa

– Zbog načina na koji smo izgubili tu utakmicu, a ona nam je i uzeta, dozvolio sam da me emocije ponesu pa sam posljednje tri utakmice igrao sa slomljenom rukom – kazao je LeBron pokazujući novinarima svoju zamotanu ruku.

S obzirom na to da mu istječe ugovor, ovo je LeBronu bila možda i posljednja utakmica u dresu Clevelanda jer nema NBA kluba koji ga ne bi želio dovesti, a najviše se spominju Houston, Philadelphia, LA Lakersi i Miami... Štoviše, lasvegaski kladioničari već su ponudili favorite i pripadajuće koeficijente za sljedeću sezonu, pa će po njima najviše izgleda za naslov opet imati Golden State (5/4), a potom Houston (7/2), Philadelphia (7/2) i Boston (8/1). Iznenađuje visok rang Šarićevih Sixersa, no to je povezano uz mogući dolazak LeBrona Jamesa pa je prvi igrač tog kluba još tijekom posljednje četvrtine posljednje utakmice finala tvitao pozvavši LeBrona da se priključi “Procesu”, kako je nazvan program stvaranja velikih Sixersa.

– Vjeruj u “Proces”. Pridruži nam se.

LeBronu je ovo bio šesti poraz u devet NBA finala i možda će doista birati okruženje u kojem će imati najveću priliku za svoj četvrti naslov. Uostalom, NBA fanovi već aktivno nude kombinacije u kojima bi to bilo ostvarivo, a nama se čini da su Houston i Philadelphia jedine realne. No loša vijest za sve potencijalne protukandidate jest da Kevin Durant ostaje među “ratnicima”, da se Curry vezao do 2022., da Green i Iguodala imaju ugovor još dvije sezone, da je tricaš Klay Thompson spreman klubu dati popust...