Na dan važne svoje utakmice košarkaši će žrtvovati noć da bi navijali za vatrene: "Navijamo dan i noć"

Da je nogomet više od sporta, da je "najvažnija sporedna stvar na svijetu" dokaz su ne samo divizije hrvatskih navijača u Dallasu i Torontu, bezbrojne pristaše vatrenih na hrvatskim trgovima, nego su to i najbolji hrvatski košarkaši koji se trenutačno nalaze na pripremama u Opatiji.

U tome što će izabranici Tomislava Mijatovića, sa svojim stožerom, gledati utakmicu nogometnih im kolega duboko u noć ne bi bilo ništa čudno da baš taj isti dan oni nemaju svoju utakmicu. I to ne bilo kakvu već gostujuću s jednom od boljih europskih reprezentacija, s Italijom.

S obzirom na to da će utakmica Hrvatska - Panama završiti negdje oko tri iza ponoći, da Zubac, Šarić i društvo neće zacijelo zaspati prije četiri ujutro i da će nenaspavani morati na put u Italiju, čini se da je riječ o izbornikovu ustupku koji potvrđuje pravilo - da je nogomet važniji od svega. Ali i da služi kao svojevrsno sredstvo "team buildinga".

A ta utakmica koja će se igrati u Goriziji, počet će u 19.30, i jedina je pripremna utakmica naših košarkaša za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

- Srcem, glavom i dušom smo uz naše nogometaše. Znamo da će nas kao i svaki put učiniti ponosnim. Znamo da će to biti dug i uspješan put. Svi zajedno smo tu, navijamo dan i noć. Spremni smo - kazuje izbornik Tomislav Mijatović.

- Strašno je kako su igrali zadnja dva Svjetska prvenstva. Žao mi je što neki u njih sumnjaju. Ti momci su stvarno odlični. Želim im svu sreću. Imaju pobjednički mentalitet pa se ne bojim za njih - ističe kapetan Dario Šarić.

- Naravno da ćemo gledati tu utakmicu. To je obvezno. Svaku sljedeću utakmicu ćemo mi košarkaši skupa gledati i navijati - dodao je Ivica Zubac.