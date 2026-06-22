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Tomislav Pacak

Glasnogovornik HNS-a: 'Naši će biti premoćni na tribinama, igramo na najnogometnijem stadionu na prvenstvu'

Zagreb: Konferencija za medije izbornika Zlatka Dali?a i nagrade HNS-a za najbolju fotografiju 2025. godine
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
22.06.2026.
u 20:18

"Ne možemo biti sigurni koliko će biti broj naših navijača, jer mnogo njih kupuje ulaznice preko Fifinih platformi s kojih mi nemamo podatke. Očekivati je da će naši navijači biti premoćni na tribinama", kazao je glasnogovornik Tomislav Pacak.

Hrvatska reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje je u srijedu u 19.00 po lokalnom vremenu očekuje susret 2. kola L skupine Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.Reprezentacija je doputovala čarterom iz Washingtona, a nakon ručka i kraćeg odmora kasnije ih očekuje posljednji trening uoči utakmice.

Hrvatska neće trenirati na stadionu BMO Field, ili stadionu Toronto, kako se zove za vrijeme SP-a, već na Centennial Parku. Prije toga će izbornik Zlatko Dalić i Mateo Kovačić odraditi obavezne medijske obveze na stadionu na kojem će sutra loviti važna tri boda. Nakon što su na startu turnira doživjeli poraz od Engleske (2-4), "Vatreni" nemaju pravo na još jedan krivi korak ako žele nastaviti turnir i nakon natjecanja po skupinama.

"Utakmica će se igrati na najnogometnijem stadionu na prvenstvu, tribine su blizu terenu. Imajući u vidu jaku hrvatsku zajednicu, te da su mnogi naši navijači iz Hrvatske i Europe, također ciljali ovu utakmicu, vjerujem kako ćemo imati veliku podršku. Ne možemo biti sigurni koliko će biti broj naših navijača, jer mnogo njih kupuje ulaznice preko Fifinih platformi s kojih mi nemamo podatke. Očekivati je da će naši navijači biti premoćni na tribinama", kazao je glasnogovornik Tomislav Pacak

Ispred hotela Delta, koji se nalazi u središtu grada, "Dalić Boyse" dočekala je mala skupina navijača i slučajnih prolaznika koji su zastali kada je policija blokirala cijelu ulicu. Prava podrška očekuje se sutra na stadionu na kojem bi hrvatski navijači trebali biti većina, premda je u Torontu jaka i panamska zajednica. U gradu i široj okolici živi više od 100.000 Hrvata i njihovih potomaka i za mnoge će ovo biti prva, a vrlo vjerojatno i posljednja prilika vidjeti Luku Modrića u dresu hrvatske vrste na World Cupu.

Navijač Paname
Ključne riječi
Tomislav Pacak hrvatska nogometna reprezentacija

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Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje ih očekuje nastavak Svjetskog prvenstva i ključni dvoboj protiv Paname. Dok se "Vatreni" pripremaju na stadionu Srpskih bijelih orlova, u gradu vlada prava navijačka mobilizacija, a naš novinar Danijel Lijović u središtu zbivanja susreo je vjerne navijače iz Münchena koji prate svaki korak reprezentacije.

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