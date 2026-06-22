Kaos na Mundijalu: Evakuiran stadion uoči utakmice Francuske, FIFA u pripravnosti

Organizatori Svjetskog prvenstva suočili su se s prvim ozbiljnim logističkim izazovima nakon što su najavljene snažne grmljavinske oluje prisilile službene osobe na hitnu evakuaciju stadiona u Philadelphiji. Nekoliko sati prije početka utakmice između Francuske i Iraka posjetiteljima i osoblju naređeno je da potraže zaklon.

Putem razglasa na stadionu Lincoln Financial Field upućena je hitna poruka: „Zbog nadolazećih vremenskih neprilika molimo vas da potražite zaklon unutar stadiona prema uputama osoblja. U području su zabilježeni aktivni udari munja, stoga odmah napustite teren i tribine.”

Iako su se vremenski uvjeti predvečer stabilizirali te je stadion ponovno otvoren za navijače, incident je poslao jasnu poruku o ranjivosti natjecanja na ekstremne vremenske prilike. Službene stranice stadiona savjetovale su navijače da odgode putovanje dok se situacija u potpunosti ne smiri.

Problemi nisu zaobišli ni New York, gdje se priprema susret Norveške i Senegala. S obzirom na to da olujni sustav pogađa šire područje, organizatori s oprezom prate prognoze, strahujući da bi i taj susret mogao biti doveden u pitanje. FIFA-in pravilnik u slučaju prekida utakmice zbog više sile („force majeure”) vrlo je jasan: ako se susret mora prekinuti ili odgoditi, FIFA-ino tijelo za operativne poslove ima diskrecijsko pravo odlučiti o daljnjim koracima. Prema pravilima, ako se utakmica prekine nakon što je već započela, ona se ne igra ispočetka, već se nastavlja od minute prekida, uz isti rezultat i identičan sastav igrača na terenu.

Iako ovo nije prvi put da se nogometne utakmice u SAD-u susreću s ovakvim problemima – nedavna prijateljska utakmica Engleske i Kostarike na Floridi također je bila odgođena zbog grmljavinskog nevremena – ovo je prvi ozbiljan test za turnir ovakvog formata u kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. U ranijoj utakmici današnjeg dana, da podsjetimo, Argentina je slavila protiv Austrije 2:0 uz dva gola nestvarnog Lionela Messija, koji je postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava.