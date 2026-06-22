VIDEO Vatreni sletjeli u Toronto: Pogledajte kako Dalić i momčad dolaze u hotel

Hrvatska nogometna ekspedicija napustila je svoju bazu u Alexandriji i uputila se prema Torontu, gradu domaćinu koji će biti poprište njihove druge utakmice u skupini L. Atmosfera je radna, a ritam natjecanja ne ostavlja previše prostora za odmor; nakon dugog puta, igrači su odmah preusmjerili fokus na medijske obveze i prilagodbu novim uvjetima. Naš novinar Danijel Lijović pratio je dolazak "Vatrenih" u hotel

Podsjetimo, reprezentacija u Toronto stiže nakon otvarajućeg poraza od Engleske (4:2) u Dallasu. Iako je momčad Zlatka Dalića ostala bez bodova u susretu u kojem su strijelci za Hrvatsku bili Martin Baturina i Petar Musa, put do osmine finala i dalje je otvoren.

Hrvatsku 23. lipnja čeka dvoboj s Panamom, koja je također u prvom kolu doživjela bolan poraz od Gane (1:0), primivši pogodak u petoj minuti sudačke nadoknade. S obzirom na to da Engleska i Gana trenutno drže vrh skupine L s po tri boda, susret u Torontu za "Vatrene" ima karakter "biti ili ne biti".

Pobjeda je imperativ ako Hrvatska želi zadržati realne izglede za prolazak skupine i nastavak natjecanja. Navijači u Torontu već su započeli s pripremama za veliki spektakl, a Dalićeva momčad sada ima nekoliko dana da se na terenu i izvan njega potpuno konsolidira za susret koji bi mogao odrediti njihovu sudbinu na turniru. Kako je izgledao početak tog puta, pogledajte u našem videu.