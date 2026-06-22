Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Messi promašio penal za povijest, Argentina ostala bez vodstva protiv Austrije (0:0)
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Hrvatska ekspedicija u Kanadi

VIDEO Vatreni sletjeli u Toronto: Pogledajte kako Dalić i momčad dolaze u hotel

Dolazak Vatrenih u hotel
Foto: Danijel Lijović
1/8
VL
Autor
Mateja Papić
22.06.2026.
u 18:25

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje ih očekuje nastavak Svjetskog prvenstva i ključni dvoboj protiv Paname. Naš novinar Danijel Lijović pratio je dolazak "Vatrenih" u hotel

Hrvatska nogometna ekspedicija napustila je svoju bazu u Alexandriji i uputila se prema Torontu, gradu domaćinu koji će biti poprište njihove druge utakmice u skupini L. Atmosfera je radna, a ritam natjecanja ne ostavlja previše prostora za odmor; nakon dugog puta, igrači su odmah preusmjerili fokus na medijske obveze i prilagodbu novim uvjetima. Naš novinar Danijel Lijović pratio je dolazak "Vatrenih" u hotel

Podsjetimo, reprezentacija u Toronto stiže nakon otvarajućeg poraza od Engleske (4:2) u Dallasu. Iako je momčad Zlatka Dalića ostala bez bodova u susretu u kojem su strijelci za Hrvatsku bili Martin Baturina i Petar Musa, put do osmine finala i dalje je otvoren.

Hrvatsku 23. lipnja čeka dvoboj s Panamom, koja je također u prvom kolu doživjela bolan poraz od Gane (1:0), primivši pogodak u petoj minuti sudačke nadoknade. S obzirom na to da Engleska i Gana trenutno drže vrh skupine L s po tri boda, susret u Torontu za "Vatrene" ima karakter "biti ili ne biti".

Pobjeda je imperativ ako Hrvatska želi zadržati realne izglede za prolazak skupine i nastavak natjecanja. Navijači u Torontu već su započeli s pripremama za veliki spektakl, a Dalićeva momčad sada ima nekoliko dana da se na terenu i izvan njega potpuno konsolidira za susret koji bi mogao odrediti njihovu sudbinu na turniru. Kako je izgledao početak tog puta, pogledajte u našem videu.

FOTO Pogledajte što je Ronaldo napravio nakon kiksa Portugala: 'Nikad se neće promijeniti'
Dolazak Vatrenih u hotel
1/9
Ključne riječi
Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
18
188
18:35 22.06.2026.

Tko su ti likovi? Za što su oni bitni za naše živote ? Neki Lalić

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!