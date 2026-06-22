VIDEO U Torontu se sprema fešta kakvu Dalić i momčad nisu doživjeli: 'Ovo će im biti kao domaća utakmica'

Toronto se sprema za pravu "hrvatsku invaziju". Dok izabranici Zlatka Dalića hvataju zalet za ključni ogled protiv Paname, naša zajednica u Kanadi ne prepušta ništa slučaju – priprema se doček, najveća navijačka zastava i atmosfera za koju svi vjeruju da će učiniti da se Vatreni osjećaju kao da igraju na domaćem terenu. Naš novinar Danijel Lijović u Torontu je razgovarao s Ivanom Grbešićem, članom Upravnog odbora Kanadsko-hrvatske gospodarske komore, čovjekom koji cijeli život živi u najvećem kanadskom gradu i dobro zna koliko ovaj dvoboj znači našim ljudima u dijaspori.

"Čast nam je organizirati hrvatsku kuću koja će dočekati tisuće Hrvata iz svih dijelova svijeta. Pripremamo se za veliki doček, sutra prije utakmice bit će slavlje uz Slavonija Band, a u 17 sati ćemo razviti najveću hrvatsku zastavu od čak 100 metara. U 17:30 krećemo prema stadionu kako bismo dočekali naše Vatrene", otkriva Grbešić detalje bogatog programa. Iako je kapacitet okupljanja ograničen na 3800 ljudi, Grbešić ističe da je interes golem: "Sve će biti na knap, ali fešta se nastavlja i nakon utakmice."

Ivan Grbešić o hrvatskim navijačima u Torontu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za Grbešića nogomet nije samo sport, već poveznica s domovinom koja se njeguje generacijama. "Naši roditelji su došli ovdje 70-ih i 80-ih, odrasli smo u hrvatskom duhu. Od toga se ne možemo i ne želimo odricati. Nogomet nam je u srcu i u duhu, to je društvena organizacija koja je sačuvala našu zajednicu. Iako je hokej ovdje broj jedan, nadamo se da će dolazak FIFA-e dodatno podići važnost nogometa u Kanadi", kaže Grbešić, koji dodaje kako je njegova lojalnost jasna: "Navijat ću za Kanadu kad igra Kanada, ali Hrvatska je uvijek prva." U Torontu i okolici živi između 110 i 115 tisuća Hrvata, a očekivanja za sutrašnji susret su velika. "Ovo je srce Hrvatske na sjevernoameričkom kontinentu. Nadamo se da će odaziv biti upravo onakav kakav je Zlatko Dalić želio – da ovo za naše igrače bude prava domaća utakmica", poručuje Grbešić.

Podsjetimo, Hrvatska u Toronto stiže nakon otvarajućeg poraza od Engleske (4:2) u Dallasu, u utakmici u kojoj su se u strijelce upisali Martin Baturina i Petar Musa. Kako su Engleska i Gana trenutno na vrhu skupine L s po tri boda, a Panama je također doživjela bolan poraz (1:0) golom u petoj minuti sudačke nadoknade protiv Gane, susret 23. lipnja ima karakter "biti ili ne biti". Pobjeda je apsolutni imperativ ako Hrvatska želi zadržati realne izglede za prolazak skupine i nastavak natjecanja. Dalićeva momčad ima još malo vremena da se potpuno konsolidira za susret koji bi mogao odrediti njihovu sudbinu na ovom prvenstvu, a podrška s tribina – u bojama 100-metarske zastave – zasigurno neće izostati.