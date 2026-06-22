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Nana Kwaku Bonsam

Vrač prokleo Harryja Kanea: Ranije 'sredio' Ronalda, čeka li i Hrvatsku 'duhovni napad'?

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
22.06.2026.
u 15:55

"Radim na Harryju Kaneu. Već sam pokazao za što sam sposoban, pa znam što moram učiniti kako bih ga zaustavio. Vrlo sam poznat po svojim predviđanjima. Ne želim mu ozbiljnu ozljedu. Bit će dovoljno samo da ga zaustavim protiv moje zemlje. Napravit ću svoj dio posla kako bih pomogao Gani."

Uoči utakmice Engleske i Gane na Svjetskom prvenstvu pažnju javnosti privukla je neobična prijetnja upućena kapetanu „Gordog Albiona“ Harryju Kaneu. Ganski vrač Nana Kwaku Bonsam, koji je i ranije tvrdio da je odgovoran za ozljedu Cristiana Ronalda tijekom Svjetskog prvenstva 2014., poručio je da sada želi spriječiti Kanea da ostavi trag u dvoboju protiv njegove reprezentacije. Bonsam se ponovno našao u središtu pozornosti nakon što je najavio da radi na tome da ograniči utjecaj engleskog napadača. Kane u utakmicu ulazi u odličnoj formi nakon što je u pobjedi Engleske 4:2 protiv Hrvatske postigao dva pogotka. Napadač Harry Kane pritom je na samo jedan pogodak od rekorda Garyja Linekera za najboljeg strijelca Engleske na svjetskim prvenstvima.

U razgovoru za Daily Star, Bonsam je kazao da želi zaustaviti Kanea, ali je naglasio da mu ne želi nanijeti ozbiljnu ozljedu. „Radim na Harryju Kaneu. Već sam pokazao za što sam sposoban, pa znam što moram učiniti kako bih ga zaustavio. Vrlo sam poznat po svojim predviđanjima. Ne želim mu ozbiljnu ozljedu. Bit će dovoljno samo da ga zaustavim protiv moje zemlje. Napravit ću svoj dio posla kako bih pomogao Gani“, rekao je Bonsam.

Ganski vrač i ranije je iznosio slične tvrdnje. Uoči Svjetskog prvenstva 2014. tvrdio je da je njegovim djelovanjem povezana ozljeda koljena Cristiana Ronalda, zbog koje je portugalski nogometaš imao problema tijekom turnira. „Znam o čemu je riječ kada govorimo o ozljedi Cristiana Ronalda. Radim na njemu i vrlo sam ozbiljan“, govorio je tada Bonsam, dodajući da se takve ozljede, prema njegovu uvjerenju, ne mogu objasniti medicinom, nego „duhovnim“ uzrocima.

Dok su takve izjave privukle pozornost izvan terena, izbornik Engleske Thomas Tuchel ostao je usredotočen isključivo na sportski dio pripreme momčadi. Njegov cilj je održati visoke standarde i osigurati plasman u nokaut-fazu natjecanja. Branič Djed Spence istaknuo je kako je upravo Tuchelova zahtjevnost jedan od razloga dobrog ozračja u reprezentaciji. „On želi najbolje od svojih igrača. Postavlja visoke standarde i na ovom turniru moramo biti spremni. Svaki trening mora biti na najvišoj razini“, rekao je Spence.

Dodao je kako je Tuchel izgradio snažno zajedništvo unutar momčadi: „Gradimo obitelj, izgradili smo bratstvo u reprezentaciji. Svi imamo isti san i svi idemo istim putem. Možemo napraviti nešto posebno.“

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FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
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Ključne riječi
Nana Kwaku Bonsam SP 2026. Harry Kane

Komentara 1

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DE
dedabraco2017
17:18 22.06.2026.

Prokletija nije uspjela.Englezi su nas nasapunali!

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