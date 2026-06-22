VIDEO Ovi Hrvati prate Dalićeve dečke po cijeloj Americi: 'Koliko put košta? To žene prate'

Iako je poraz od Engleske u Dallasu (4:2) unio dozu nemira u redove navijača, optimizma ne nedostaje. Među onima koji su prevalili tisuće kilometara kako bi bodrili Dalićevu momčad je i Ivan, koji s ekipom iz Münchena prati prvenstvo od prve minute.

"Bili smo u Dallasu, sad smo u Torontu, a navijat ćemo za naše Vatrene i u Philadelphiji. Bila je euforija, ali ništa nije izgubljeno! I dalje vjerujemo, i dalje navijamo i uvjeren sam da ćemo daleko dogurati", poručio je Ivan, koji ne krije da je ovo putovanje zahtjevno, ali i životno iskustvo.

Na pitanje o troškovima ovakve "navijačke turneje" kroz Sjevernu Ameriku, Ivan je ostao diskretan. "Bilo je sigurno skupo, ali ne bih sada o ciframa", nasmijao se, a njegov prijatelj je odmah dobacio uz šalu: "To žene gledaju!" čime je odmah razbio ozbiljniju temu i nasmijao sve prisutne. Grad se polako "crveni i bijeli", a navijači iz svih krajeva svijeta pristižu u Toronto. "Sigurno će nas biti puno. Navijači pristižu sa svih strana, nadamo se da ćemo biti u što većem broju. Svi su dobro raspoloženi i nema sumnje da će ovo biti fenomenalna fešta", dodaje Ivan.

Navijači iz Muenchena Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, reprezentacija u Toronto stiže pod velikim pritiskom. Nakon što su Martin Baturina i Petar Musa postigli pogotke protiv Engleske, jasno je da momčad ima napadački potencijal, no obrana mora biti na razini. Hrvatsku 23. lipnja čeka dvoboj s Panamom, koja je u prvom kolu doživjela bolan poraz od Gane (1:0), primivši pogodak u samoj završnici (95. minuta). Budući da Engleska i Gana trenutno drže vrh skupine L s po tri boda, susret u Torontu za Hrvatsku ima karakter "biti ili ne biti".