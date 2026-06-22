Nijemci se i dalje klanjaju hrvatskom kapetanu: 'Odgovorit će onako kako on to zna'

Luka Modrić odigrao je protiv Engleske utakmicu koja nije bila na njegovoj uobičajenoj razini, primijetio je njemački sportski list Kicker, analizirajući nastup hrvatskog kapetana u porazu 2:4 na otvaranju Svjetskog prvenstva. Kako navodi Kicker, bila je to najranija Modrićeva zamjena u nekoj utakmici Europskog ili Svjetskog prvenstva za Hrvatsku. U 36 nastupa na velikim natjecanjima 40-godišnji veznjak prvi je put napustio teren već u 58. minuti, kada ga je iz igre izvadio izbornik Zlatko Dalić.

Njemački novinar ističe da bi bilo pretjerano reći kako je Modrićev izlazak bio „olakšanje“ za Hrvatsku, ali priznaje da kapetan protiv Engleske nije pokazao svoju najbolju verziju. Posebno se ističe situacija kod prvog pogotka Engleza, kada je Modrić nesmotrenim uklizavanjem skrivio kazneni udarac nakon duela s Nonijem Maduekeom. „Bila je to scena kakva se od njega gotovo uopće ne viđa“, piše Kicker, podsjećajući da je Modrić tijekom cijele karijere poznat po nevjerojatnom osjećaju za prostor, oprezu i sposobnosti da predvidi razvoj igre. Njegova „čuvena brzina razmišljanja, inteligencija i iskustvo“ u tom su trenutku, prema ocjeni njemačkog medija, nakratko izostali.

Ipak, Kicker naglašava da jedna lošija utakmica ne mijenja sliku o jednom od najvećih hrvatskih nogometaša. Podsjećaju da je Modrić i u 40. godini zadržao razinu koja zadovoljava najviše standarde – u prošloj sezoni odigrao je 34 od 38 prvenstvenih utakmica za AC Milan, od čega 32 u početnoj postavi. Njegovu važnost za hrvatsku reprezentaciju istaknuo je i bivši suigrač te nekadašnji hrvatski izbornik Niko Kovač, koji je uoči Modrićeva petog Svjetskog prvenstva za Kicker napisao da je on „najbolji nogometaš kojeg je naša zemlja ikada imala“. Kovač je dodao kako Modrić, unatoč 40 godina, „i dalje igra na apsolutno vrhunskoj razini“.

Njemački stručni komentator Christoph Kramer također je prije utakmice protiv Engleske pohvalio hrvatskog kapetana, nazvavši ga „superzvijezdom bez zvjezdastih manira“. Kramer je rekao da se „u 20 godina ne može sjetiti nijedne njegove pogreške“. No upravo je ta izjava, kako navodi Kicker, vrlo brzo izgledala kao procjena koja je „loše ostarjela“ (engl. aged badly). Nakon Modrićeve pogreške kod jedanaesterca Kramer je tijekom poluvremena priznao da njegova tvrdnja više nije potpuno održiva.

Njemački list ipak upozorava da se Modrićev doprinos ne može procjenjivati samo kroz jedan trenutak. Nakon pogreške djelovao je opreznije nego inače, manje je riskirao u izgradnji igre i nije dovoljno često tražio dubinu koja bi Hrvatskoj donijela veću prijetnju. Tome u prilog govori i podatak da je imao samo 33 dodira s loptom, što je daleko manje od njegova uobičajenog utjecaja na igru. Zbog toga je Dalić prvu promjenu napravio upravo u sredini terena, uvođenjem osam godina mlađeg Mateo Kovačić, čiji je energičniji pristup nakratko donio više dinamike hrvatskoj igri.

Unatoč svemu, Kicker očekuje da će Modrić ponovno biti u početnoj postavi u drugoj utakmici skupine protiv Paname. Njemački medij podsjeća da posljednji put na Svjetskom prvenstvu nije bio starter još 2006. godine u Njemačkoj, kada je imao samo 20 godina. Sada je pred Modrićem 200. nastup za hrvatsku reprezentaciju, a Kicker zaključuje da ne bi bilo iznenađenje kada bi najveći hrvatski nogometaš na tu veliku brojku odgovorio upravo onako kako je često činio tijekom karijere – potpuno mirno i bez obzira na ono što se dogodilo u prethodnoj utakmici.