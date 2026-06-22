VIDEO Ovaj Afganistanac nikad nije bio u Hrvatskoj, ali mu je Modrić ‘kriv’ za ime sina: Razgovarali smo s njim

Dok se Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi zahuktava, ulice tamošnjih gradova postaju pozornice nevjerojatnih ljudskih priča. Uoči važnih susreta našu su ekipu u Arlingtonu, u saveznoj državi Virginiji, dočekali dresovi hrvatske reprezentacije na neočekivanim mjestima. No, jedna priča posebno odskače – ona o čovjeku iz b koji je, unatoč tisućama kilometara udaljenosti, postao jedan od najvjernijih navijača "Vatrenih".

Naš sugovornik Leo Wasi, koji u Americi živi od 1985. godine, s puno je emocija govorio našem novinaru Ediju Džindi o svojoj ljubavi prema hrvatskom nogometu. Iako je rodom iz Afganistana, tvrdi da ga naša reprezentacija neodoljivo podsjeća na domovinu, a "Vatreni" su za njega puno više od obične momčadi. – Oduvijek volim hrvatsku reprezentaciju. Pratim ih još od devedesetih, a imate toliko sjajnih igrača. Volim kako igraju kao momčad – povjerio nam je ovaj entuzijastični navijač iz Arlingtona.

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Ipak, srce njegove priče pripada kapetanu hrvatske reprezentacije, Luki Modriću. Divljenje prema našem maestru toliko je veliko da je presudilo i pri odabiru imena za njegova sina. – Oduvijek sam navijač Real Madrida i obožavam Luku. Njegova životna priča, od djetinjstva u izbjegličkom kampu i igranja na parkiralištima, nevjerojatno me dirnula. Bio sam najniži igrač u svojoj košarkaškoj momčadi pa sam uvijek tražio uzore u igračima koji su unatoč fizičkim nedostacima uspjeli svojim radom, brzinom i determinacijom nadvladati sve prepreke – prisjeća se.

Za njega Modrić nije samo nogometaš, već uzor po kojem želi oblikovati život svog djeteta. –Luka je vrhunski nogometaš, ali ono što mi je važnije – on je iznimno dobar čovjek. Za razliku od mnogih drugih zvijezda koje su arogantne i previše pričaju, on je skroman, pun poštovanja i dopušta da njegova igra govori umjesto njega. Kad se rodio moj sin, jednostavno sam znao, to je ime koje želim – ispričao nam je ponosni otac.

Iako godinama vjerno prati Modrića, Ivana Perišića, Marija Mandžukića i društvo, ovaj neobični navijač još nikada nije posjetio Hrvatsku. No, to je visoko na njegovoj listi prioriteta. – Još nisam bio, ali to je jedna od onih stvari koje definitivno moram učiniti. Želim posjetiti Hrvatsku i upoznati zemlju koju toliko volim – zaključio je.