Hrvatska političarka na posebnom zadatku: Šuica u ulozi bruxelleskog džokera za Izrael i Gazu

Dubravka Šuica danas i sutra u Jeruzalemu i Ramallahu razgovara s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom, ministrom vanjskih poslova Gideonom Sa'arom, palestinskim potpredsjednikom Husseinom Al Sheikhom i premijerom Mohammadom Mustafom. Na dnevnom redu su Gaza, palestinske reforme, obnova teritorija nakon rata, međunarodni donatori i budućnost Palestinske samouprave. I to istodobno dok je visoka povjerenica za vanjsku politiku Kaja Kallas postala nepoželjna osoba u Izraelu. Još prije godinu dana malo bi tko u Bruxellesu očekivao da će upravo hrvatska povjerenica, koja u Europskoj komisiji ima portfelj ležernog imena, ali ne i sadržaja – Mediteran – postati jedno od najvidljivijih političkih lica EK na izraelsko-palestinskom dosjeu. Danas se to više ne smatra iznimkom nego obrascem i sve se više govori o tome da je D. Šuica postala neka vrsta izaslanice predsjednice Komisije Ursule von der Leyen za Izrael i palestinsko pitanje.