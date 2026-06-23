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POVJERENICA ZA MEDITERAN

Hrvatska političarka na posebnom zadatku: Šuica u ulozi bruxelleskog džokera za Izrael i Gazu

Autor
Sandra Veljković
23.06.2026.
u 19:30

Sukob Izraela s šeficom EU diplomacije Kajom Kallas dodatno je istaknuo ambiciju Komisije da na Bliskom istoku ne bude samo financijer nego i politički akter

Dubravka Šuica danas i sutra u Jeruzalemu i Ramallahu razgovara s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom, ministrom vanjskih poslova Gideonom Sa'arom, palestinskim potpredsjednikom Husseinom Al Sheikhom i premijerom Mohammadom Mustafom. Na dnevnom redu su Gaza, palestinske reforme, obnova teritorija nakon rata, međunarodni donatori i budućnost Palestinske samouprave. I to istodobno dok je visoka povjerenica za vanjsku politiku Kaja Kallas postala nepoželjna osoba u Izraelu. Još prije godinu dana malo bi tko u Bruxellesu očekivao da će upravo hrvatska povjerenica, koja u Europskoj komisiji ima portfelj ležernog imena, ali ne i sadržaja – Mediteran – postati jedno od najvidljivijih političkih lica EK na izraelsko-palestinskom dosjeu. Danas se to više ne smatra iznimkom nego obrascem i sve se više govori o tome da je D. Šuica postala neka vrsta izaslanice predsjednice Komisije Ursule von der Leyen za Izrael i palestinsko pitanje.

Ključne riječi
Europska komisija Bruxelles Mediteran EK Dubravka Šuica

Komentara 16

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Avatar davos24
davos24
20:08 23.06.2026.

HDZ su za Izrael 100%, tako da teško da Šuica će tamo voditi diplomaciju, više će paziti da budu provedeni izraelski interesi.

DE
Delumbija
20:46 23.06.2026.

Na što je čovječanstvo spalo kad je jedna polupismena i povrh svega potkapacitirana Dubravka Šuica postala bitan faktor na geopolitičkoj sceni. Čini se da je kraj svijeta bliže nego što i najveći pesimisti predviđaju.

Avatar zelicius
zelicius
20:51 23.06.2026.

Bolje bi bilo da su poslali Gordana Bosanca, on bi bar širio ljubav.

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