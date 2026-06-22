UŽIVO Messi promašio penal za povijest, Argentina ostala bez vodstva protiv Austrije (0:0)

Nova velika šansa Argentine!
Lionel Messi lijepo je proigrao loptu u prostor za Enza Fernándeza, no Alexander Schlager pravovremeno je izašao i presjekao akciju. Odbijena lopta vratila se do Messija, koji je odmah pucao s ruba kaznenog prostora. Šut je išao prema donjem lijevom kutu, ali je Schlager još jednom odlično reagirao i obranio pokušaj.
Nastavlja se utakmica.
Sudac je nakratko prekinuo igru kako bi se igrači mogli osvježiti i rashladiti vodom.
Kakvu je sada priliku imala Argentina! Lautaro Martínez poslao je loptu u prostor za Lionela Messija, koji je trebao doći u izglednu priliku za pogodak. Međutim, obrambeni igrač pravovremeno je reagirao i presjekao dodavanje prije nego što je Messi stigao do lopte i potencijalne šanse. U toj prilici zamalo je David Alaba zabio i autogol.
Konrad Laimer (Austrija) ubacio je nisku loptu s ruba kaznenog prostora, a Paul Wanner ju je primio u dobroj poziciji i pripremao udarac. Ipak, obrana je u posljednji trenutak reagirala i izblokirala pokušaj prije nego što je došlo do opasnog šuta.
Lionel Messi (Argentina) nije iskoristio penal! Pucao je malo pored desne stative.
Bit će penal. Sudac je ipak procijenio da je na Lautaru Martinezu bio prekršaj za kazneni udarac.
Počela je utakmica.
POTVRĐENE POSTAVE:
ARGENTINA: Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez; Messi, Lautaro Martinez, Almada.
AUSTRIJA: Schlager; Alaba, Danso, Posch, Laimer - X. Schlager, Seiwald, Wanner - Sabitzer, Gregoritsch, Schimd
Argentina i Austrija u Arlingtonu od 19 sati igraju jednu od ključnih utakmica skupine J na Svjetskom prvenstvu 2026. Aktualni svjetski prvaci predvođeni Lionelom Messijem u susret ulaze nakon uvjerljive pobjede nad Alžirom, u kojoj je 38-godišnji kapetan postigao hat-trick i izjednačio povijesni rekord Miroslava Klosea po broju golova na svjetskim prvenstvima.
Messi danas ima priliku otići korak dalje i postati najbolji strijelac u povijesti Mundijala, dok Argentina traži novu potvrdu dominacije i plasman u nokaut-fazu. S druge strane, Austrija pod vodstvom Ralfa Rangnicka dolazi nakon pobjede nad Jordanom i s reputacijom energične igre s visokim presingom, ali i s ograničenim iskustvom protiv protivnika iz samog svjetskog vrha. Utakmicu od 19 sati možete gledati na HRT-u 2, a tekstualni prijenos uživo pratiti na portalu Večernjeg lista.
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