UŽIVO Messi promašio penal za povijest, Argentina ostala bez vodstva protiv Austrije (0:0)

Nana Kwaku Bonsam

Vrač prokleo Harryja Kanea: Ranije 'sredio' Ronalda, čeka li i Hrvatsku 'duhovni napad'?

"Radim na Harryju Kaneu. Već sam pokazao za što sam sposoban, pa znam što moram učiniti kako bih ga zaustavio. Vrlo sam poznat po svojim predviđanjima. Ne želim mu ozbiljnu ozljedu. Bit će dovoljno samo da ga zaustavim protiv moje zemlje. Napravit ću svoj dio posla kako bih pomogao Gani."