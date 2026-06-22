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UŽIVO
Messi promašio penal za povijest, Argentina ostala bez vodstva protiv Austrije (0:0)
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VL
Autor
Mateja Papić
SKUPINA J, DRUGO KOLO

UŽIVO Messi promašio penal za povijest, Argentina ostala bez vodstva protiv Austrije (0:0)

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria
Jay Biggerstaff/REUTERS
22.06.2026. u 19:01
Utakmicu od 19 sati možete gledati na HRT-u 2, a tekstualni prijenos uživo pratiti na portalu Večernjeg lista.
ARGENTINA
0-0
AUSTRIJA
Argentina - Austrija, 19:00, Arlington, Texas
31'

Nova velika šansa Argentine!

Lionel Messi lijepo je proigrao loptu u prostor za Enza Fernándeza, no Alexander Schlager pravovremeno je izašao i presjekao akciju. Odbijena lopta vratila se do Messija, koji je odmah pucao s ruba kaznenog prostora. Šut je išao prema donjem lijevom kutu, ali je Schlager još jednom odlično reagirao i obranio pokušaj.

27'

Nastavlja se utakmica.

24'

Sudac je nakratko prekinuo igru kako bi se igrači mogli osvježiti i rashladiti vodom.

23'
Velika prilika za Austriju! Marcel Sabitzer se našao u kaznenom prostoru i pokušao volej, ali je udarac u posljednji trenutak blokiran klizećim startom jednog od obrambenih igrača. Lopta je završila u korneru, pa će Austrija imati novu priliku iz prekida.
19'

Kakvu je sada priliku imala Argentina! Lautaro Martínez poslao je loptu u prostor za Lionela Messija, koji je trebao doći u izglednu priliku za pogodak. Međutim, obrambeni igrač pravovremeno je reagirao i presjekao dodavanje prije nego što je Messi stigao do lopte i potencijalne šanse. U toj prilici zamalo je David Alaba zabio i autogol.

16'

Konrad Laimer (Austrija) ubacio je nisku loptu s ruba kaznenog prostora, a Paul Wanner ju je primio u dobroj poziciji i pripremao udarac. Ipak, obrana je u posljednji trenutak reagirala i izblokirala pokušaj prije nego što je došlo do opasnog šuta.

Penal
9' (Penal)

Lionel Messi (Argentina) nije iskoristio penal! Pucao je malo pored desne stative. 

VAR - Video Assistant Referee
7' (VAR - Video Assistant Referee)

Bit će penal. Sudac je ipak procijenio da je na Lautaru Martinezu bio prekršaj za kazneni udarac. 

4
Lautaro Martínez bio je u odličnoj poziciji za primanje lopte nakon preciznog pasa Enza Fernándeza, koji ga je mogao izbaciti samog pred golmana. Međutim, obrambeni igrač je pravovremeno reagirao i otklonio opasnost prije nego što je napad postao čista prilika jedan na jedan.
1'

Počela je utakmica.

POČETNE POSTAVE

POTVRĐENE POSTAVE:

ARGENTINA: Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez; Messi, Lautaro Martinez, Almada.

AUSTRIJA: Schlager; Alaba, Danso, Posch, Laimer - X. Schlager, Seiwald, Wanner - Sabitzer, Gregoritsch, Schimd

UVODNE NAPOMENE

Argentina i Austrija u Arlingtonu od 19 sati igraju jednu od ključnih utakmica skupine J na Svjetskom prvenstvu 2026. Aktualni svjetski prvaci predvođeni Lionelom Messijem u susret ulaze nakon uvjerljive pobjede nad Alžirom, u kojoj je 38-godišnji kapetan postigao hat-trick i izjednačio povijesni rekord Miroslava Klosea po broju golova na svjetskim prvenstvima.

Messi danas ima priliku otići korak dalje i postati najbolji strijelac u povijesti Mundijala, dok Argentina traži novu potvrdu dominacije i plasman u nokaut-fazu. S druge strane, Austrija pod vodstvom Ralfa Rangnicka dolazi nakon pobjede nad Jordanom i s reputacijom energične igre s visokim presingom, ali i s ograničenim iskustvom protiv protivnika iz samog svjetskog vrha. Utakmicu od 19 sati možete gledati na HRT-u 2, a tekstualni prijenos uživo pratiti na portalu Večernjeg lista.

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