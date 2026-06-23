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Jokić šokirao na okupljanju reprezentacije: Srpska zvijezda danas izgleda neprepoznatljivo

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Turkey v Serbia
INTS KALNINS/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.06.2026.
u 19:45

Jokić je na pripreme stigao maksimalno spreman s vidno smanjenom kilažom, pa u Srbiji već govore da izgleda gotovo neprepoznatljivo u odnosu na prošla izdanja iz NBA sezone

Najveća zvijezda Srbije Nikola Jokić pojavio se na početku priprema košarkaške reprezentacije i odmah izazvao golemu pozornost. Zvijezda Denver Nuggetsa stigla je vidno mršavija i fizička spremnija nego ikada prije, a izbornik Dušan Alimpijević dodijelio mu je i kapetansku vrpcu. 

Jokić je na pripreme stigao maksimalno spreman s vidno smanjenom kilažom, pa u Srbiji već govore da izgleda gotovo neprepoznatljivo u odnosu na prošla izdanja iz NBA sezone.

Budući da je s Denverom ove godine ranije završio klupske obveze u NBA ligi, Jokić je očito iskoristio slobodno vrijeme za ozbiljan rad na vlastitom tijelu. Fotografije s okupljanja brzo su izazvale reakcije navijača, a mnogi vjeruju da je srpski centar u reprezentativni ciklus ušao posebno motiviran za ostvarenje dobrog rezultata. 
Ključne riječi
Srbija košarka Nikola Jokić

Komentara 1

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Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
20:37 23.06.2026.

Jel bu danas kaj i o ljudima ili samo i samo o zapadnim turčinima? Do kad tak?

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