Jokić šokirao na okupljanju reprezentacije: Srpska zvijezda danas izgleda neprepoznatljivo

Najveća zvijezda Srbije Nikola Jokić pojavio se na početku priprema košarkaške reprezentacije i odmah izazvao golemu pozornost. Zvijezda Denver Nuggetsa stigla je vidno mršavija i fizička spremnija nego ikada prije, a izbornik Dušan Alimpijević dodijelio mu je i kapetansku vrpcu.

Jokić je na pripreme stigao maksimalno spreman s vidno smanjenom kilažom, pa u Srbiji već govore da izgleda gotovo neprepoznatljivo u odnosu na prošla izdanja iz NBA sezone.

Budući da je s Denverom ove godine ranije završio klupske obveze u NBA ligi, Jokić je očito iskoristio slobodno vrijeme za ozbiljan rad na vlastitom tijelu. Fotografije s okupljanja brzo su izazvale reakcije navijača, a mnogi vjeruju da je srpski centar u reprezentativni ciklus ušao posebno motiviran za ostvarenje dobrog rezultata.

Novi kapiten reprezentacije Srbije deluje da je u veoma dobroj formi!#jokic #nikolajokic #orlovi #srbija #nba #nuggets #denver pic.twitter.com/TxD1lUDQzf — Sport Klub (@sportklub) June 23, 2026