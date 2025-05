Muška borbena vrsta druga u Europi, Hrvatskoj četiri finala, dva zlata, pet odličja

Tijesnom pobjedom Italije nad Hrvatskom (3:2), u finalu natjecanja borbenih momčadi, okončano je 60. Prvenstvo Europe u karateu na kojem je sudjelovalo 515 natjecatelja iz 49 europskih zemalja. Natjecanje je to kojeg će hrvatski karate pamtiti po nikad većem broju izborenih finala (četiri) i pet osvojenih medalja.

A osvojili su ih europski prvaci Ema Sgardelli (50 kg) i Ivan Kvesić (84 kg), srebrni teškaš Anđelo Kvesić (+84 kg) i borbena momčad (kumite team) te brončana teškašica Nikolina Golomboš (+68 kg). U borbi za odličje (broncu) bila je i Sadea Bećirović (68 kg) no ona ovaj put nije uspjela ali je dokazala da je kvalitetom u zoni medalja.

U ukupnom zbiru osvojenih odličja, a medalje su osvajali sportaši iz 19 zemalja, Hrvatska je četvrta reprezentacija Europe (2-2-1), iza Njemačke (3-0-4), Italije (2-2-4) i Španjolske (2-2-2). A da je naša kumite petorka pobijedila Italiju Hrvatska bi bila druga, odmah iza Njemačke, domaćina sljedećeg Prvenstva Europe.

No, dečkima nije za zamjeriti jer je momčad bila nekompletna, bez ozlijeđenog dvostrukog europskog doprvaka Enesa Garibovića koji je borbe gledao s tribina, te je u pomlađenom sastavu postignut podvig. Uostalom, evo što im je neposredno nakon poraza od Talijana, sastava kojeg čine karataški profesionalci (zaposleni u vojsci i policiji), kazao izbornik Danil Domdjoni:

- Recite mi tko bi od nas bio nezadovoljan da nam je netko prije ovo Prvenstva ponudio srebro? Istina, ponudilo nam se još i više no ovaj put nismo uspjeli ali nikako nemojte hodati pognutih glava.

I doista, dečkima se nema što zamjeriti. Stožerni borci borbene vrste - Ivan i Anđelo Kvesić - svoj su posao uspješno odradili a ostali nisu no nije im za zamjeriti. Ivan Martinac izgubio je od teškaša Avanzinija (1:9), Ivan Pehar od De Viva (0:5) a srednjaš Dino Šimunec od dvostrukog poluteškaškog prvaka Europe Michelea Martine (0:3).

A Šimunec je bio doveden u situaciju da ponovo odlučuje pobjednika. U četvrtfinalu i polufinalu mu je uspjelo ovaj put nije a malo mu je odmogla i španjolska sutkinja koja tu borbu nije vodila najbolje, barem kada je u pitanju briga o sekundama. A one su u karateu itekako važno o čemu vam puno može reći i najnoviji europski poluteškaški prvak Ivan Kvesić koji je na prošlogodišnjem Prvenstvu Europe u Zadru ostao bez finala jer mu je suparnik plasirao nogu u glavu doslovce u posljednjim trenucima borbe.

No, zato je u Erevanu Ivan demonstrirao svoju najvišu svjetsku klasu pa tako i na prvoj ploči momčadskog finala u kojoj je deklasirao svjetskog teškaškog doprvaka Simonea Marina. Baš kao i u pojedinačnom finalu protiv Ukrajinca Čobotara, Ivan je zbog tehničke nadmoći (14:5) okončao borbu i prije njena predviđenog isteka.

- I lani sam ovog borca, tada u finalu Mediteranskih igara, dobio prije isteka vremena. Na nekim pločama smo radili odlično a na nekim smo možda trebali malo više riskirati no nismo uspjeli šokirati cijelu Europu. Biti drugi na Starom kontinentu nije mala stvar tim više što smo došli u pomlađenom sastavu. Naravno da nam je sada žao jer smo bili blizu no kada se slegnu emocije i ovo srebro ćemo gledati kao ogroman uspjeh - kazao je Ivan koji do ovog Prvenstva čak devet godina nije izgubio momčadski meč, a ovdje su mu se dogodila takva dva.

Srećom, oni nisu bili fatalni jer su nas izvlačili debitanti Šimunec i Pehar, dakako, uz Anđela Kvesića koji je ovaj put bio sidro borbene vrste. Anđelo na Prvenstvu nije izgubio momčadsku borbu pa tako niti onu finalnu protiv mlađeseniorskog prvaka svijeta Mattea Fiorea (2:0).

- Izgubili smo od branitelja naslova. Vodili smo 2:1 no na četvrtoj i petoj ploči smo imali Pehara i Šimuneca kojima ipak nedostaje iskustva i borbi u nogama. Nije dečkima za zamjeriti. Mogu samo čestitati svima, ovo je još jedan veliki domet za Hrvatsku - kazao je Anđelo koji se uspio pribrati nakon pojedinačnog finala protiv Francuza Filalija iz kojeg je izašao s uvjerenjem da je bio zakinut.

No, Anđelo se uspio pribrati i pobijediti nakon čega je kazao:

- Imali smo puno velikih natjecanja, u ova četiri dana toliko stresa i čudnih situacija i trebat će ni određeno vrijeme da se oporavim.

No, izbornik Danil Domdjoni je uvjeren da će se Anđelo vrlo brzo zaželjeti novih natjecanja i nadmetanja.

- Nije uspio doći do svog trećeg zlata no on je velik šampion i držim da će mu to biti motiv za dalje, da on dođe do tog trećeg zlata. Danas je to već u finalu pokazao, kakva je to šampionska glava i kakve taj čovjek ima poglede na sport. Siguran sam će on još dugo biti gladan i da će nas uveseljavati s novim odličjima.

Prokomentirao je negdašnji svjetski prvak, a danas muški izbornik, i Ivana Kvesića:

- Ivan to ima već jako dugo u nogama a ovdje je briljirao. Takvu dominaciju u finalu nisam jako dugo vidio.

Kao bivši ženski izbornik (danas je to Ivana Bebek Bašić), prokomentirao je Đoni i ženske medalje, zlato u najlakšoj (50 kg) i broncu u najtežoj (+68 kg) kategoriji.

- Ema Sgardelli uživa ogroman respekt u svojoj kategoriji. S tako malo godina ima tako snažan stav prema sportu da se za tu težinsku skupinu ne trebamo bojati. Nikolina Golomboš već dugo obećava i medalju je sada uzela. Ona je jako mlada a puno je toga podredila karateu što znači da bi mogla jako dugo trajati.

Na koncu je Domdjoni svom matičnom Savezu poslao ovu poruku:

- Ovdje smo puno osvojili ali i naučili. Ivan i Anđelo su oslonci ove reprezentaciji i oni za nju znače puno više od svojih pobjeda. Tu smo promovirali neke nove momke a imamo i neke talentirane momke doma no tu moramo biti mudri da to Savez malo bolje kanalizira. Ovi ljudi zaslužuju bolju podršku od politike i vrijeme je da se da sloboda struci i da ima puno manje pritiska.

Iz Erevana se s odličjima vraća i troje parakarataša. Među sportašima s intelektualnim poteškoćama Danijela Topić je opet prvakinja Europe, i to po četvrti put, a Stipe Barić osvojio je drugo mjesto. U konkurenciji slijepih i slabovidnih broncu je osvojio Josip Šteko.