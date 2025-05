Lavica Ema i do zlata nakon velike drame: Ja se uopće ne sjećam akcije za pobjedu

Nakon one karataške klinike koju je svom ukrajinskom protivniku, ali i gledateljima u najvećoj erevanskoj dvorani, priredio Ivan Kvesić (84 kg), europsko zlato u Armeniji izborila je i Ema Sgardelli (50 kg), ali na posve suprotan način.

Naime, ona je i u finalu Talijanku Erminu Perfetto pobijedila kao što je pobjeđivala kroz cijeli turnir - uz najveću moguću napetost.

A sve je krenulo s pobjedom nad Njemicom Hubrich i to na preglasavanje sudaca (dobila je tri od četiri zastavice). U četvrtfinalu je nadmudrila Turkinju Demirturk (4:4) na prednost prvog boda (senshu). U finale je pak ušla nakon što je protiv Francuskinje Bonnarde poentirala u pretposljednjoj sekundi (4:3).

A u pretposljednjoj sekundi riješila je i pitanje nove (stare) europske prvakinje. I to s akcijom koje se najbolje niti ne sjeća. Doduše, nije ni bitno da li se sjeća već da se ona dogodila pa će se podsjetiti moći kad si odvrti snimku te iznimno dramatične borbe.

- Iskreno, ja se uopće ne sjećam te situacije. Ja se samo sjećam nje na podu i kako sam ju zakucala. No, trebalo se snaći i reagirati dovoljno brzo da vrijeme ne istekne. Ja očito volim te napete mečeve i završnice istih, preokrete u posljednjih sekundama. No, toliko sam se dobro osjećala i uživala sam u cijelom meču.

Kako bi opisala te posljednje sekunde u kojima nema vremena ni za što a kamoli za velike taktičke planove?

- Iskreno, ne znam što mi je sve prošlo kroz glavu niti kako sam izvukla to bacanje i zakucavanje. Nisam bila sigurna da li da idem nogom ili rukom no sve je završilo bacanjem i zakucavanjem.

No, nije tu završila sva dramatika. Jer, nakon što je Ema proslavila svoju zlatnu pobjedu pristupila joj je volonterka da bi ju obavijestila da su Talijani pisali protest sa zahtjevom poništenja njene akcije (zakucavanje na podu) za tri boda i vraćanje borbe na jednu sekundu do isteka i rezultat 4:5.

- Ja sam vidjela da se Perfetto presvlači pa sam ju pitala da li da se i ja presvučem ili da ostanem u kimonu. Onda se ona obukla rekavši da ništa od protesta. Nakon, meča mi je rekla da su se žalili da je do posljednje akcije došlo jer sam ju ja, navodno, držala s dvije ruke. No, to se očito nije dogodilo i protest je odbijen.

Odahnula je u tom trenutku i njena klupska trenerica i izbornica Ivana Bebek Bašić.

- Tih pet minuta smo bili u panici a onda mi je došao talijanski trener i čestitao od srca. Kazao mi je da nije bilo rušenja s dvije ruke nego da je sama Talijanka pala na pod i da ju je Ema zakucala. I tada sam mogla opet pustiti suze radosnice, drugu rundu. Plakala sam nakon borbe, pa nakon saznanja da je protest odbijen ali i tijekom izvođenja hrvatske himne Emi u čast.

Za primijetiti je bilo da su se Sgardelli i Perfetto tako srdačno izgrlile kao da su vrlo bliske prijateljice. A Talijanka se čak pristala i slikati, uz osmijeh, s Hrvaticom koja joj je poništila njene zlatne snove.

- To je draž sporta da i nakon ovakvih stresnih i vrlo emotivnih nadmetanja možete biti prijatelji – zaključila je Ema a s njom se, opet uz osmijeh, složila i srebrna Perfetto.