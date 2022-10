Mulaomerović: Nije trebalo biti 20 razlike, no mi smo se na kraju raspali

U prvom (n)ovosezonskom velikom zagrebačkom derbiju Cibona je uvjerljivo pobijedila Cedevitu Junior (88:67). No, konačnih "plus 21" za cibose nikako nije prava slika odnosa snaga jer domaćini su se raspali u završnici.

Zapravo, nakon što su cedevitaši sve do prvih minuta posljednje četvrtine držali priključak (59:62), na minusu od osam koševa (67:75) za domaćine se događa presudni trenutak. Nakon što je Marko Baković, na isteku Cibonina napada, promašio šut, iskusni Pavle Marčinković u borbi za poziciju istovremeno čini nesportsku pogrešku što borbenim vukovima donosi dva bacanja i loptu. Lovro Mazalin oba bacanja pogađa i pretvara se u junaka završnice, a potom Ivan Perasović, na asistenciju ovaj put vrlo solidnog Aleksandra Aranitovića, pogađa tricu za nedostižnih "plus 13" (67:80). I preostale tri minute predstavljale su samo formalnost u kojoj su Baković, tricom, i Mazalin košem nakon skoka u napadu i zakucavanjem iz prodora, popravili ionako već dobru osobnu statistiku. Baković je susret završio sa 14 koševa a Mazalin sa 20 uz vrijedan skakački učinak (tri skoka u napadu).

- Presudila je Cibonina veća individualna kvaliteta a mi ni blizu nismo bli kakvi smo trebali biti, pogotovo naši visoki igrači. Cibona nas je malo poremetila zonom a kada bismo se približili primili bismo neke lagane koševe. Nije trebalo biti 20 razlike, no mi smo se na kraju raspali - priznao je trener cedevitaša Damir Mulaomerović kojem će, narednih šest tjedana, Kruno Simon, najveće klupsko pojačanje, itekako nedostajati.

- Ostjetilo se to u kreaciji mada mi ni defenzivno nismo bili dobru. U reketu, u igri leđima košu, dosta nam je problema stvarao Bundović, ali i večeras odlični Baković koji je pogodio sve otvorene šuteve. Razigravača Kapustu smo pokušali usmjeravati u njegovu lijevu stranu, no Cibona je pogodila dosta šuteva. I Aranitović se istaknuo, i on je pogađao kad im je trebalo, a mi nismo bili dobri na trici.

I doista, Cedevita Junior je trice pogađala za 21 posto (6 od 28) a Cibona je imala tricu od 50 posto (14 od 28) pri čemu su se isticali Baković (četiri trice) te sa po tri Aranitović i Kapusta koji je upisao i devet asistencija. Sve to učinilo je Cibonina trenera Josipa Sesara vrlo zadovoljnim. Ne samo radi bodova nego i radi izvedbe.

- Dobro smo se taktički pripremili i dečki su znali gdje, kada i kojeg igrača napadati. i kontrolirali smo ritam utakmice. Moji momci odigrali su taktički jako dobro. U završnih pet minuta smo reagirali jako dobro defanzivno ali i napadački jer smo uspješno pronalazili najraspoloženije igrače. Cedevita Junior je mlada momčad, baš po karakteru kolege Mulaomerovića. To je stava koji se jako trudi, ide u kost, oni se ne predaju pa ovih 21 razlike nije pravi odraz odnosa snaga.

Cijelu utakmicu Sesar je presjedio ali ne zato što je bio uvjeren da će njegova momčad dobro igrati i bez njegovih savjeta iz trenerskog prostora nego zato što nije smio ustati. Naime, Cibona još uvijek nije platila trenere iz prošle sezone pa Sesara prijavljuju kao predstavnika kluba koji, kao takav, tijekom utakmice ne smije ustajati. Baš kao i članovi njegova stožera.

- Jako je teško tako voditi utakmicu jer ponekad te i adrenalin povuče da se podigneš. No, to je situacija u kojoj se klub nalazi i koja će, nadam se, u dogledno vrijeme biti riješena. A moje je da, do tada, radim najbolje što mogu.