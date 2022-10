Trener Mornara: Cibonin Bundović se poigrao s našim centrima

Zahvaljujući ponajviše ljevorukom centru Bundoviću i razigravaču Kapusti, Cibona se domogla prve pobjede u regionalnoj ligi. A, nakon dva početna poraza, vukovi su ju izborili protiv dosad nepobijeđenog crnogorskog Mornara (91:88).

U posljednjih 15 sekundi napete završnice, Filip Bundović je uhvatio skok u napadu i zabio četiri slobodna bacanja te je utakmicu završio sa 25 koševa, sedam skokova i dvije asistencije. Poslovično, najbolji Cibonin dodavač bio je Borna Kapusta (šest asista) koji se ovom prilikom više istaknuo kao skorer. Naime, zabio je Borna pet trica (pet od devet pokušaja) odnosno 21 koš.

Uz njih dvojicu, dvoznamenkasti su bili lakonogi centar Marko Baković (11 koševa, šest skokova) i krilo Ivan Perasović koji se nametnuo sa 14 koševa, četiri skoka i dvije asistencije ali i obranom na najboljem suparničkom igraču Daronu Russellu. A najnoviji rekorder ABA lige, po broju koševa u jednoj utakmici (47), ovaj put se zaustavio na 35 koševa ali uz šut za tricu 4-13. Šutirao je hitronogi Amerikanac (180) dalekometnu tricu za produžetak (negdje blizu centra) ali je pogodio samo ploču ali ne i koš.

- Ja sam na utakmici protiv Derbyja u Podgorici stavio Perasovića na Jacksona htijući vidjeti kako će reagirati na brzog i malog razigravača i on je to dobro radio tako da sam već tada znao da će čuvati Russella. A Ivan je s onom jednom blokadom i poljuljao Russellovo samopuzdanje pa je u trećoj četvrtini tražio više prodor, nije išao na šuteve. Peras je odigrao odličnu utakmicu no ima kod njega još dosta prostora za napredak - kazao je Cibonin trener Josip Sesar koji je, nekako, izbjegavao isticati pojedince svodeći sve na timski učinak.

No, kada je on samo ovlaš spomenuo sjajnu partiju Filipa Bundovića, kazavši da se zbog gnojne angine tek na dan utakmice pojavio na treningu, za komplimente ovom igraču pobrinuo se suparnički trener Mihajlo Pavićević:

- Vidjelo se od početka da smo u obrani dekoncentrirani i mekani kroz što su se razigrali Cibonini igrači. A ja sam svojim momcima skrenuo pažnju da oni itekako znaju igrači, posebice Bundović koji se večeras, jednostavno, poigrao s našim visokim igračima.

Foto: Igor SobanPIXSELL 14.10.2022. Zagreb, - Utakmica 3. kola AdmiralBet ABA Lige izmedju KK Cibone i KK Mornar-Barsko zlato. Photo: Igor Soban/PIXSELL

Tako je zborio gostujući strateg požalivši se još i na ovo:

- Najgore je kada trener mora konstatirati da je suparnik više želio pobjedu nego njegov sastav. Domaćini su se borili za svaku loptu, imali su mnogo veću želju i od srca im čestitam, a Ciboni želim da joj ova pobjeda bude od pomoći da se što prije izvuče iz situacije u kojoj jest.

Tu defenzivnu mekoću Mornara osjetio je i Cibonin trener koji je insistirao na sljedećem:

- Mijenjali smo nekoliko obrana i tako pokušavali razbiti njihov napadački ritam. Znao sam da, ako uđemo u posljednjih pet minuta u rezultatskoj ravnoteži, da imamo izgleda jer oni defenzivno nisu agresivni kao neke druge momčadi. Osim toga, konačno je naš šut za tricu prešao 30 posto što je, uz timsku igru u napadu, bilo krucijalno.

I doista, Cibona je ove večeri pogodila 13 trica u čemu je prednjačio Kapusta sa pet dok je Baković zabio tri. Kod gostiju najbolje je trice gađao mladi Pecarski (tri od četiri) zabivši 18 koševa a, dvoznamenkast je bio i centar Miković (12) negdašnji igrač Gorice.

