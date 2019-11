Uf, kakva nas skupina čeka. Koga biste vi željeli da izvučemo na ždrijebu?

Tek drugi put u posljednjih pet ciklusa Hrvatska neće imati problema sa stresnim doigravanjem uoči velikog natjecanja. Vatreni su prvi put prvoplasirani u skupini kvalifikacija nakon 12 godina i time trebamo biti zadovoljni, no i dalje ostaje žal zbog kikseva protiv Mađarske, Azerbajdžana i Walesa.

U te tri utakmice ispustili smo sedam bodova, a da su Dalićevi igrači imali još tri boda više bili bi u prvom šeširu i tako bi izbjegli nogometne velesile na koje će sada sigurno naići.

Tome je, pak, kumovao i način ždrijebanja specifičan isključivo za predstojeći Euro.

Šezdeseta obljetnica Europskih prvenstava nagnala je Uefu na širenje domaćinstva po kontinentu, točnije na 12 država, a to širenje unijelo je niz komplikacija kad je riječ o ždrijebu.

Normalno je da određene reprezentacije igraju na svojim stadionima ako već imaju domaćinstvo, no taj potez je doveo do situacije da je dobar dio ždrijeba telegrafiran, i to do te mjere da ga mnogi više ne bi ni nazivali ždrijebom.

Skupina B gotovo dovršena

Hrvatska već sad ne može ući u skupine B i C jer su vrste iz našeg šešira, Rusija i Nizozemska, domaćini pa su im automatski dodijeljene te skupine.

Isto tako, iz prvog šešira vatreni ne mogu dobiti Belgiju koja je već u skupini s Rusijom te Ukrajinu koja je već u skupini s Nizozemskom (zbog ostalih domaćina).

Ne može Hrvatska ni na Dansku iz trećeg šešira jer su oni domaćini u skupini B pa je tako ta skupina (Belgija, Rusija, Danska) gotovo dovršena.

Ostale opcije su za vatrene otvorene. Iz prvog šešira iznimno je teško odrediti koja nam je reprezentacija manje zahtjevan, a koja zahtjevniji protivnik.

Možemo izvući Italiju, Španjolsku, Englesku i Njemačku pa se tako izbor najlakšeg/najtežeg suparnika svodi isključivo na individualne izbore, ili, vidjet ćete kasnije, razloge tehničke prirode. Italija, Njemačka i Španjolska doživljavaju “nova proljeća” nacionalnih vrsta nakon katastrofalnih predstava u posljednjem ciklusu.

Talijani nisu ni otišli na SP, Nijemci nisu vidjeli dalje od skupine u Rusiji, a Španjolci su ispali protiv domaćina u osmini finala. Jedino je Engleska reprezentacija koja nije podbacila u recentnoj povijesti, ali oni će nam se sigurno htjeti osvetiti za polufinale Svjetskog prvenstva (svi znamo kako igraju protiv nas kad se žele osvetiti).

Prvaci u trećem šeširu!

Što se tiče gradova u kojima bi Hrvatska mogla igrati na Euru, postoje četiri varijante. Ako budemo izvučeni u skupinu A s Italijom, bit ćemo razvučeni kao žvakaća jer bismo tada igrali dvije utakmice u Bakuu i jednu u Rimu.

U skupini D igrali bismo s Englezima na Wembleyu te dvije utakmice na Hampden parku u Glasgowu. Skupina E sa Španjolskom podrazumijevala bi dvije utakmice vatrenih u Dublinu te jednu u Bilbau, dok bi hrvatskim navijačima najzgodnija bila skupina F u kojoj bi nas čekala Njemačka, a igrali bismo dvije utakmice u Budimpešti te jednu u Münchenu.

Upravo zbog podrške navijača Njemačku ćemo staviti kao najlakšeg protivnika iz prvog šešira, jer po drugim kriterijima uistinu ju je teško izdvojiti.

Hrvatsku u trećem šeširu mogu dočekati Turska, Austrija, Švedska, Češka i branitelj naslova prvaka na Euru te uvjerljivo najjači suparnik iz tog šešira – Portugal.

Poželjno bi bilo dobiti Austriju ili Češku, dok su Turska i Švedska po jačini takoreći “srednji” protivnici iz treće jakosne skupine. U četvrtom šeširu zasad su samo Wales i Finska, a ostale četiri reprezentacije znat ćemo krajem ožujka kad je na rasporedu dodatno doigravanje.

Najjednostavnijima se čine protivnici iz D doigravanja u kojem igraju Gruzija, Sjeverna Makedonija, Kosovo i Bjelorusija.

Podsjetimo, ždrijeb je na rasporedu u subotu 30. studenog u Bukureštu.

Ovo bi bila idealna skupina: Njemačka, HRVATSKA, Češka, Gruzija/Kosovo/Sj. Makedonija/Bjelorusija

Najteža skupina: Engleska, HRVATSKA, Portugal, Srbija/Škotska/Norveška.

A koga bi vi željeli da Hratska izvuče iz prve i treće jakosne skupine, glasujte u anketi...

