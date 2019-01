Moramo se paziti igrača s brojem pet

Pobijedi li danas Makedoniju, hrvatska rukometna reprezentacija ući će u drugi krug SP-a. Dva nova boda značila bi da igrači mogu rezervirati sobe u Kölnu, a navijači početi tražiti ulaznicu više, a ulaznica ionako nema jer će ondje igrati i Njemačka.

– Makedonija ovisi o samo trojici igrača – Lazarovu, Stoilovu i vrataru Ristovskom. Da bi pobijedili Hrvatsku, morat će im se priključiti barem još dvojica igrača ili da Lazarov i Stoilov zajedno postignu dvadesetak pogodaka, a Ristovski obrani 20 udaraca – rekao je Veselin Vujović, trener rukometaša niškog Železničara.

Sukob Line i Ristovskog

I u pravu je. A spomenuta trojica imaju itekako dobre motive da upravo protiv Hrvatske igraju najbolje što mogu. Kiro Lazarov godinama je igrao za PPD Zagreb i jednom prilikom rekao je da mu je Zagreb, nakon Skoplja, drugi grad u kojem bi mogao stalno živjeti. Njegove su veze s hrvatskim rukometom neraskidive i danas ima puno prijatelja i među hrvatskim rukometašima i među navijačima. Borko Ristovski ima neke nedovršene račune s Linom Červarom. Naime, Červar je dok je bio izbornik Makedonije izostavio s popisa Ristovskog, a on mu je to jako zamjerio. To se moglo zaključiti iz riječi koje je uputio Červaru na lanjskom EP-u.

– Hrvatska ima jako dobru momčad, no Lino Červar nije trener za Hrvatsku jer je njegovo vrijeme prošlo – rekao je Ristovski u siječnju prošle godine.

Ne vjerujemo da će se Červar i Ristovski prijateljski pozdraviti prije utakmice i vjerujemo da obojica imaju velike motive da pobijede.

Stojanče Stoilov je na crti izuzetno opasan. Svaki put kada dobije loptu ili postigne pogodak ili izbori sedmerac. Ovih dana Stoilov je u središtu pozornosti i zbog politike. Nakon što je u petak makedonsko Sobranje usvojilo ustavnu promjenu kojom je ta država, u skladu s Prespanskim sporazumom, promijenila ustavno ime u Republika Sjeverna Makedonija, Stoilov se javno oglasio na Facebooku.

“Svi u državi smo mentalno nestabilni čim dopuštamo da takvo što rade. Treba nas biti sram… Za mene će Makedonija uvijek biti Makedonija”, napisao je Stoilov.

Stoilov je time izazvao pomalo čudnu reakciju Mustafe Ademija, komentatora albanskog servisa Makedonske radio-televizije (MRT). Naime, u izravnom prijenosu susreta Makedonija - Japan za albansko govorno područje nijednom nije izgovorio ime Stoilova, već je u situacijama kada je on imao loptu govorio "igrač s brojem pet".

Španjolac na klupi

S Makedoncima smo igrali triput na velikim natjecanjima i sva tri puta smo ih pobijedili. Na EP-u u Italiji bilo je 28:21 za Hrvatsku, na EP-u u Poljskoj 2016. 34:24, a na SP-u u Kataru 2015. 29:26. Zanimljivo je da su posljednja tri izbornika Makedonije bili stranci. Ivica Obrvan bio je makedonski izbornik od 2013. do 2016. godine kada ga je naslijedio Lino Červar. A njega je pak zamijenio Španjolac Raul Gonzales. Taj izbor bio je logičan jer je španjolski trener dugo bio trener Vardara s kojim je osvojio i Ligu prvaka.

No, Raul u Vardaru nije imao puno reprezentativaca Makedonije. Trenirao je samo trojicu – Stoilova, Manaskova i Lazarova. No, Raul dobro poznaje dvojicu naših ključnih igrača koje je također trenirao u Vardaru – Cindrića i Karačića. Također, Karačić i Cindrić znaju kako Raul rukometno razmišlja pa će to sigurno prenijeti Lini.

