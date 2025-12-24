Naši Portali
Najnovije vijesti
NADA POSTOJI

Slamka spasa za slavni klub: Preuzima ga bivši profesionalni igrač pokera

Carabao Cup - Second Round - Sheffield Wednesday v Leeds United
Craig Brough/REUTERS
VL
Autor
Hina
24.12.2025.
u 20:11

Bivši vlasnik Newcastlea Mike Ashley također je među kandidatima za kupnju Sheffield Wednesdaya

Bivši profesionalni igrač pokera James Bord glavni je kandidat za preuzimanje engleskog drugoligaškog nogometnog kluba Sheffield Wednesday.

Službeno najstariji klub na svijetu, utemeljen 1867,. u stečaju je od listopada, a uprava je danas objavila da je postignut dogovor s potencijalnim kupcem, izvijestio je BBC.

Dalic

Bord je karijeru započeo radeći u tvrtkama za kockanje prije nego što je zaradio 4.3 milijuna dolara igrajući poker. Sada vodi Short Circuit Science, tvrtku koja koristi umjetnu inteligenciju za sportsku analitiku, a bio je uključen u savjetodavnu ulogu kada je Sheffield United prodan ovog ljeta. 

Bord također ima udjele u španjolskom drugoligaškom klubu Cordobi i bugarskom klubu Septemvri Sofia. Njegova  ponuda mora proći test vlasnika i direktora engleske Premier lige i mogla bi se suočiti s preprekama zbog svog prošlog sudjelovanja u kockanju.

Bivši vlasnik Newcastlea Mike Ashley također je među kandidatima za kupnju Sheffield Wednesdaya.

Klubu su dva puta oduzeti bodovi otkako je bankrotirao, što je ostavilo Sheffield Wednesday na dnu tablice Championshipa s minus devet bodova i gotovo sigurnim ispadanjem u treću ligu.

