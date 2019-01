Červar nakon razbijanja Japana otkrio: To me brine

Hrvatski rukometaši ostvarili uvjerljivo su svladali Japan s 35:27 u 2. kolu skupine B Svjetskog prvenstva u Munchenu.

- Zadovoljan sam, rotirao sam i odmorio igrače. Podržala nas je i publika. Sada imamo četiri boda, ali moramo dalje biti oprezni. Moramo ići dalje, ne smijemo se ovim zadovoljiti jer već sutra imamo utakmicu - rekao je izbornik Lino Červar za RTL pa dodao:

- Moramo držati ovaj ritam i ispraviti neke olako napravljene pogreške. Ako ciljamo na više, moramo više i dati. Ima još prostora za ispravak. Napravili smo veliku prednost, ali je poslije bilo opuštanja. Sutrašnja utakmica s Makedonijom je jako bitna. Kažem, zadovoljan sam, ali možemo i više.

>> Pogledajte galeriju s utakmice

Vratari su danas bili odlični.

- Bez njih nema velikih pobjeda. Moraju tako nastaviti.

No, imali smo 18 izgubljenih lopti.

- To me brine. Moramo to reducirati ako želimo ostvariti dobar rezultat. Sve preko 10 izgubljenih lopti nije dobro.

Igrač utakmice Zlatko Horvat je dodao:

- Bili smo ozbiljni, dobro smo otvorili utakmicu i nakon toga je bilo puno lakše. Mislim da smo odigrali dobru obranu protiv brzonogih Japanaca koje nije lako čuvati. Još ne možemo vidjeti našu realnu sliku, ali ima jako puno dobrih stvari.