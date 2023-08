Modrić naljutio trenera Reala: 'Rekao sam mu da mora pucati penal! Ne odlučuju igrači, nego ja'

Pogotkom Judea Bellinghama u 81. minuti Real Madrid je pobijedio Celtu Vigo (1:0) te tako nastavio pobjednički niz i u trećem kolu La Lige. Trener Carlo Ancelotti je bio ljut nakon utakmice koja je mogla biti riješena i ranije. Real je dobio penal u 68. minuti, ali umjesto da ga je sam izveo, Luka Modrić je kazneni udarac prepustio Rodrygu s kojim ima posebno dobar odnos.

Rodrygo (22) je penal izborio, ali ga je propustio realizirati. Prema pisanju As-a, niti Rodrygo nije sretan. "Da mu Modrić nije rekao, Rodrygo ne bi pucao penal. Naljutio se jer je pogrešno ispalo da je sam donio odluku o penalu bez da je ikoga pitao", pišu Španjolci.

Događaj je komentirao i Ancelotti. "Hijerarhija izvođača penala se zna. Vinicius je prvi, a Modrić drugi. Kako je Vini ranije izašao ozlijeđen, a Modrić je bio u igri, onda je jedanaesterac morao pucati Luka. On to zna i morao ga je izvesti. Međutim, to je učinio Rodrygo", rekao je pa nastavio:

"Ne znam zašto je Modrić to dopustio jer ne samo što zna da je on izvođač, nego sam mu čak to prije ovog penala poručio, da on mora pucati. Igrači ne odlučuju tko izvodi penale, nego ja! Ljut sam, svakako ćemo pričati o tome idućih dana." Modrić ove sezone igra puno manje, no što je igrao do sada. U ovoj je utakmici dobio 30 minuta, protiv Athletic Bilbaa deset, a protiv Almerije 18.

