Modrić i Ramos zajedno imaju 69 godina, a Realu su – ključni

Izvjestitelj španjolske Marce s utakmice Betis – Real Madrid 2:3 ovako je u tri rečenice recenzirao nastup Luke Modrića, koji je u Sevilli odigrao drugo poluvrijeme zamijenivši na travnjaku Tonija Kroosa.

- Hrvat je odmah nakon ulaska ubrzao i poboljšao Realovu igru. Kada uzme loptu i krene u trk, nemoguće je oduzeti mu je. Povezivao je linije svoje momčadi i očitao lekciju dijeljenja lopti - napisao je reporter lista jako sklona Real Madridu.

Autoritet u sredini terena

E sad, ili je reporter, fasciniran Lukom, izgubio svaku objektivnost ili je početkom drugog poluvremena nakratko odšetao do automata za kavu. Naime, netko objektivan i fokusiran sigurno ne bi napisao da je Modriću nemoguće uzeti loptu jer upravo se to dogodilo Luki u 53. minuti, i to na 20-ak metara od Realova gola pa je Hrvat brže-bolje posegnuo za preoštrim startom na Betisovu igraču kako bi spriječio eventualnu gol-šansu. Pritom je dekoncentrirani Modrić dobio i žuti karton.

Usto, taj Modrićev gubitak lopte (koji je mogao biti fatalan) nije bio izoliran slučaj, bilo ih je još u Lukinoj izvedbi u Sevilli. Stoga je kompjutor koji pri ocjenjivanju na specijaliziranim nogometnim web-portalima Sofascore.com ili Whoscored.com uzima u obzir sve parametre nogometne izvedbe (pogotke, asistencije, točnost dodavanja, izgubljene i oduzete lopte, uspješnost u duelima...) Modrića u ovoj utakmici svrstao među slabije igrače Real Madrida, s prosječnom ocjenom 6.5.

Nije to bio ni veliki Modrićev dan, kao što tvrdi Marca, ni baš izraziti podbačaj. Recimo da Modrić od toga može mnogo, mnogo bolje, čega je vjerojatno i sam svjestan.

Međutim, ono što kod Modrića imponira i po čemu je jedinstven i neponovljiv jest činjenica da je kapetan naše reprezentacije nedavno (9. rujna) navršio 35 godina, i po tome je najstariji igrač u Realovoj svlačionici, a Real i dalje ovisi o njegovu raspoloženju.

Prije nepune tri godine čitatelji španjolske Marce, uoči derbija Real Madrid – Barcelona, izabrali su idealnih 11 Kraljevskoga kluba svih vremena. U formaciji 3-4-3 ta momčad izgledala je ovako: Casillas – Sergio Ramos, Hierro, Roberto Carlos – Michel, Modrić, Redondo, Zidane – Di Stefano, C. Ronaldo, Raul.

Kao što se vidi, dvojica igrača iz ove momčadi još uvijek su na sceni i praktički nezamjenjivi u Zidaneovim planovima.

Luka Modrić s 35 i Sergio Ramos, koji će trideset petu navršiti 30. ožujka 2021., u završnici prošle sezone iznijeli su najveći teret u Realovu osvajanju naslova prvaka, a upravo je utakmica u Sevilli potvrdila njihovo značenje za momčad.

Luka je i unatoč sasvim prosječnom svome izdanju bio autoritativna prevaga u sredini terena, dok je kapetan Ramos po tko zna koji put bio čovjek odluke realiziravši kazneni udarac za pobjedu u 82. minuti. Tako je Sergio Ramos u svom 652. nastupu za Real Madrid došao do svog 98. pogotka u svim natjecanjima.

Nema dvojbe da će Ramos otići u povijest kao najveći obrambeni igrač u povijesti Real Madrida i da je njegov cilj dostići rekord od 124 pogotka, koliko ih je postigao legendarni branič Fernando Hierro.

Zato je Ramos nakon odlaska Ronalda iz Real Madrida preuzeo izvođenje slobodnih udaraca i jedanaesteraca. Zamislite, Luka Modrić, koji izvodi jedanaesterce za hrvatsku reprezentaciju, a činio je to i u Dinamu, u dresu Reala nikada u svojih osam godina u Madridu nije izveo kazneni udarac. Ramos ih je za Real realizirao čak 20.

Uskoro opet s vatrenima

Što je, dakle, poanta ove priče? Da Real Madrid, aktualni španjolski prvak, pati od neizlječive ovisnosti o dvojici veterana, Ramosu i Modriću, igrača koji zajedno imaju 69 godina, 23 godine staža u Real Madridu i ukupno 997 nastupa za Kraljevski klub. Maknete li samo jednoga od njih, kao što je bilo u prvom poluvremenu utakmice u Sevilli (u kojemu je Betis vodio 2:1), Zidaneova kompozicija dosta će trpjeti.

Lukin autoritet naravno presudan je i za izgled Dalićeve momčadi, osobito u novim okolnostima, kada se ona više ne može osloniti na Rakitićevo iskustvo, lucidnost i staloženost. Stoga s nestrpljenjem čekamo Lukin povratak među vatrene, za koje je posljednji put nastupio prije gotovo godinu dana, 16. studenoga 2019. godine protiv Slovačke.