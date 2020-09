Prebolio sam koronu, ne shvaćam zašto me i dalje stalno testiraju!

Počeo je Roland Garros. Kao i obično, neće to biti samo natjecanje na pariškoj zemlji između najboljih tenisača i tenisačica, nego i paralelna propitivanje njihovih stavova o nekim od gorućih problema suvremenog svijeta. Za početak, a i zato što dame imaju prednost, evo kako je Amerikanka Serena Williams, koja je u subotu napunila 39 godina, objasnila zašto ne slavi rođendane:

– Ja uglavnom pokušavam zaboraviti na taj dan. Ne znači mi puno, ne slavim rođendane. Ja sam Jehovina svjedokinja, a mi tradicionalno ne slavimo rođendane. Ali kad me već pitate, iskreno, nikad nisam ni pomišljala da ću u ovim godinama i dalje igrati tenis. Dobro, možda i ne izgledam kao da imam 39. Ne znam kad ću se povući, zasad se dobro zabavljam – otkrila je Serena koja je tri puta osvajala Otvoreno prvenstvo Francuske (posljednji put 2015.), a prva prepreka ove godine bit će joj sunarodnjakinja Kristie Ahn.

Ima tek jedan naslov na R. Garrosu

Prvi tenisač svijeta Novak Đoković voli raspravljati o koronavirusu i cijepljenju, a i novinari ga pitaju o toj temi zato što znaju da će dobiti originalne odgovore. Srbin je bio prilično kritičan prema organizatorima Roland Garrosa...

– Da, testiran sam. Testirali su me nekoliko puta u Rimu, potom prije dolaska u Pariz, pa kad sam stigao ovdje nakon čega sam bio u karanteni dok nisu stigli rezultati. Pratim instrukcije koje svi imamo, koliko vidim, testirat će me svakih četiri-pet dana. Bit će tako unatoč tome što imam antitijela. U New Yorku sam bio testiran samo jedanput, ali u Europi očito vrijede drugačija pravila. U Rimu sam također bio testiran svakih nekoliko dana. Svaka zemlja ima drugačiji pristup testiranju na koronavirus – kazao je Đoković koji je COVID-19 na neki način prebolio.

Bio je zaražen na zadarskom Adria Touru u lipnju, ali mu je virus utvrđen tek nakon povratka u Beograd.

– Ne razmišljam puno o tome imam li i dalje virus u sebi ili ne. Testiran sam puno puta nakon toga i rezultat je uvijek bio negativan. No, i dalje se ne zna može li vam se virus vratiti nakon što ga jednom dobijete. Ima puno nesporazuma oko toga. Mi moramo slijediti pravila, ona su u Francuskoj prilično striktna, ali valjda mora biti tako. Kao tenisač zahvalan sam što mogu igrati tenis i što se mogu natjecati na još jednom Grand Slam turniru – napomenuo je Đoković, prvi nositelj Pariza koji je u Bulonjskoj šumi slavio samo 2016. godine kada je u finalu pobijedio Andyja Murraya. Suparnik u prvom kolu ove će mu godine biti nadolazeći 22-godišnji Šveđanin Mikael Ymer.

Pritisak urodio plodom

Dotaknuo se Đoković i Damira Džumhura, koji je izbačen s turnira jer je njegov trener Petar Popović bio pozitivan, kao i Fernanda Verdasca.

– Ovo s Džumhurom je krajnje nekorektno. Kao i s Verdascom koji je u Hamburgu bio negativan, a u subotu je u Parizu bio pozitivan. Nije mi jasno zašto se ne dopusti igračima koji su pozitivni da nakon 24 sata obave još jedan test. Mogu sačekati u hotelu i vidjeti je li test bio lažno pozitivan što se često događa. Ima puno lažno pozitivnih testova, neki kažu čak i 50 posto. U New Yorku su dva igrača bila izbačena s turnira jer su bila pozitivna, a nakon dva dana bila su negativna – kazao je Novak, ogradivši se da nije medicinski stručnjak.

– Ne mogu reći što je pravo, a što nije, ali žao mi je tih igrača koji su došli, spremali se, a potom dobili pozitivan nalaz. Iako su možda poslije dan-dva bili negativni. Ali nije ni organizatorima lako, ali ako ima vremena, treba igraču pružiti još jednu priliku – zaključio je Đoković.

I organizatori su ga poslušali (i ne samo njega) pa će odsad igračima, ako su pozitivni, dati još 24 sata za ponovni test.