Modrić će morati igrati s posebnom zaštitom koju je morala nositi i legenda vatrenih: 'Gadno je igrati s maskom'

Igrala se 76. minuta tradicionalno čvrstog derbija između Milana i Juventusa na San Siru u nedjelju navečer. Lopta je odskakivala zrakom u središtu terena, a prema njoj su potrčali Luka Modrić i Manuel Locatelli kako bi je prvi udarili glavom prije suparnika.

Izgledao ošamućeno

Modrić je prvi došao do lopte i udario je glavom, no pritom je došlo do izrazito neugodnog sudaranja glavama. Preciznije, Locatellijev gornji dio glave sudario se s Modrićevim licem. San Siro je zanijemio, a Modrić je prilikom četverominutnog pružanja pomoći djelovao ošamućeno. Nakon te četiri minute kapetan hrvatske reprezentacije morao je napustiti igru te je do kraja susreta ostao na klupi za pričuve, a po završetku susreta (remi 0:0) pozdravio je i navijače, no s ledenim oblogom na licu.

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom!

Nagađalo se u kakvom je stanju neuništivi Luka, iz Italije su čak dolazile zastrašujuće vijesti da bi mogao propustiti i Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U ponedjeljak je nakon pregleda stigla presuda: Modrić je doživio dvostruki prijelom jagodične kosti, zbog kojeg je njegova sezona u Milanu završena, to jest neće biti na raspolaganju talijanskom velikanu u preostale četiri ovosezonske utakmice. Luka će biti podvrgnut operaciji i prema procjenama liječnika ipak bi trebao biti spreman za prvi dvoboj Hrvatske na SP-u, onaj protiv Engleske u Dallasu, koji je na rasporedu 17. lipnja, odnosno za 49 dana. Modrić neće biti u onoj svojoj stopostotnoj verziji na mundijalu, budući da će na licu morati nositi zaštitnu masku tijekom SP-a, baš onakvu kakvu je na posljednjem mundijalu 2022. godine u Kataru na licu nosio Joško Gvardiol.

Nije to bio jedini slučaj da je netko u dresu hrvatske reprezentacije nosio prepoznatljivu zaštitnu masku. U dresu reprezentacije tijekom svojih profesionalnih karijera nosili su je i Ivica Olić, Mario Mandžukić, Ante Budimir te Lovro Majer. Mnogim nogometašima to je nošenje maske smetalo. Mandžukić je, primjerice, jednom prilikom igrajući za Atletico Madrid bacio masku usred utakmice jer mu je smetala, a Olić se u vrijeme svojeg igranja u Bayernu iz Münchena žalio na masku.

– Gadno je igrati s tom maskom, ne vidim ništa sa strane, periferni vid mi je čista nula! I stalno su mi oči napete, naprežem se. Maska je napravljena od karbonskih vlakana, ima spužvu s unutarnje strane koja se prilijepi za lice da ne bi žuljala. Nije ugodno, no izdržat ću – rekao je Olić za Večernji list još tamo 2010. godine.

S druge strane, Gvardiol je sa zaštitnom maskom na licu odigrao nevjerojatno na SP-u 2022. godine i bio jedan od najboljih hrvatskih igrača na turniru, a i jedan od najboljih braniča na turniru općenito, pa je tada izjavio: "Možda neću ni skidati masku do kraja karijere, ide me s njom." Dakle, postoje primjeri u kojima maska utječe na igrače i pozitivno i negativno.

Propustio samo 101 utakmicu

Pomalo i nevjerojatno, posebice s obzirom na njegovu dob, zvuči podatak da je ovo prva ozbiljnija ozljeda za Luku Modrića još tamo od 2021. godine! Od tada pa sve do danas samo je jednom propustio više od jedne utakmice u komadu, a bilo je to zbog koronavirusa prije četiri sezone. Ta najrecentnija ozbiljnija ozljeda bila je ozljeda aduktora na jesen 2021. zbog koje je s terena izbivao 22 dana, odnosno propustio je pet utakmica. Osim te ozljede Modriću se još samo četiri puta dogodila neka ozljeda zbog koje je izbivao s terena više od pet utakmica. Najgora ozljeda bila je na reprezentativnoj utakmici protiv Italije, gdje je – koincidencija – na San Siru zamijenjen zbog problema s koljenom. Točnije, radilo se o potpunom otkinuću hvatišta lijeve natkoljenice, koje ga je s travnjaka udaljilo na četiri mjeseca. Ozlijedio se 16. studenoga 2014., a na travnjak u europskom ogledu protiv Schalkea vratio 10. ožujka 2015. godine, ukupno izostavši iz "pogona" 113 dana.

Ukupno gledano, Modrić je zbog ozljeda propustio 101 utakmicu u svojoj nogometnoj karijeri, što je ispodprosječna brojka za profesionalnog nogometaša na ovoj razini. Ta nam brojka govori da je Luka po sezoni zbog ozljeda u prosjeku propuštao četiri utakmice.

Nadamo se i držimo fige da će oporavak ići pravim tijekom jer igra Hrvatske i dalje je nezamisliva bez našeg čudesnog lidera, vodio nas s maskom ili bez nje.