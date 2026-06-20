UŽIVO Paragvaj u drugoj minuti utakmice poveo protv Turske

Crveni karton za Paragvaj! Almiron je dobio izravni crveni karton nakon što je rekao nešto protivničkom igraču. Prekrio je usta rukom, ali je sudac ga je čuo i isključio.
Gledamo vrlo dobru utakmicu s puno trke i borbe na obje strane.
Najbolja prilika za Tursku, Muldur je pucao glavom i pogodio gredu.
Turci sasvim opsjedaju gol Paragavaja koji se disciplinirano brani.
Turska dominira nakon primljenog gola, ali Paragvaj zasada odbija sve napade.
Gol za Paragvaj! Galarza je opalio s 20-ak metara i pogodiio.
Počela je utakmica!
Gill - Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso - D. Gomez, Cubas, Galarza, Almiron - Pitta, Enciso
Cakir - Muldur, Demiral, Bardakci, Kardioglu - Yuksek, Calhanoglu - Akgun, Guler, Yildiz - Akturkoglu
Obje momčadi poražene su u prvom kolu tako da će netko danas doći do prvih bodova, a možda i obje reprezentacije.
Ovo je utakmica drugog kola Skupine D. Igra se u američkoj Santa Clari s početkom u pet sati po hrvatskom vremenu.
Dobro jutro i dobro došli na novo druženje sa Svjetskim nogometnim prvenstvom. Pred nama je susret između Turske i Paragvaja.
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