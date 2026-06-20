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VL
Autor
Vecernji.hr
SKUPINA D

UŽIVO Paragvaj u drugoj minuti utakmice poveo protv Turske

FIFA World Cup 2026 - Group D - Australia v Turkey
Lee Smith/REUTERS
20.06.2026. u 04:45
Turska i Paragvaj sastaju se u američkoj Santa Clari u drugom kolu skupine D Svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica je na raspored od pet sati po hrvatskom vremenu.
Turska
0-1
Paragvaj
Galarza 2'
2. KOLO SP-A, SKUPINA D, 05:00, Santa Clara, SAD
Crveni karton
45' (Crveni karton )

Crveni karton za Paragvaj! Almiron je dobio izravni crveni karton nakon što je rekao nešto protivničkom igraču. Prekrio je usta rukom, ali je sudac ga je čuo i isključio.

40'

Gledamo vrlo dobru utakmicu s puno trke i borbe na obje strane. 

35'

Najbolja prilika za Tursku, Muldur je pucao glavom i pogodio gredu.

25'

Turci sasvim opsjedaju gol Paragavaja koji se disciplinirano brani.

15'

Turska dominira nakon primljenog gola, ali Paragvaj zasada odbija sve napade.

Gol
2' (Gol)

Gol za Paragvaj! Galarza je opalio s 20-ak metara i pogodiio.

1'

Počela je utakmica!

PARAGVAJ

Gill - Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso - D. Gomez, Cubas, Galarza, Almiron - Pitta, Enciso

TURSKA

Cakir - Muldur, Demiral, Bardakci, Kardioglu - Yuksek, Calhanoglu - Akgun, Guler, Yildiz - Akturkoglu

TABLICA

Obje momčadi poražene su u prvom kolu tako da će netko danas doći do prvih bodova, a možda i obje reprezentacije.

Tablice omogućuje Sofascore

Ovo je utakmica drugog kola Skupine D. Igra se u američkoj Santa Clari s početkom u pet sati po hrvatskom vremenu.

POČINJEMO

Dobro jutro i dobro došli na novo druženje sa Svjetskim nogometnim prvenstvom. Pred nama je susret između Turske i Paragvaja.

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