Engleski klub poslao novu ponudu za hrvatskog reprezentativca, Tottenham već odbio dvije

Engleski prvoligaš Brighton&Hove Albion očito ne planira odustati od hrvatskog reprezentativca Luke Vuškovića. Galebovi su poslali već dvije ponude za 19-godišnjeg hrvatskog stopera, a njegov matični Tottenham odbio je obje. Nije to spriječilo Brighton da pošalje i treću kako javlja Fabrizio Romano.

Ova je do sada financijski najizdašnija, a teška je 45 milijuna funti (52 milijuna eura) plus dodatne bonuse. S obzirom na stanje na tržištu to se čini poprilično nisko s obzirom da je Vušković procijenjen na 60 milijuna eura. Za očekivati je kako će Tottenham odbiti i ovu ponudu, ali čelnici Brightona naciljali su ga kao glavnu metu u ovom prijelaznom roku.

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Moglo bi doći i do razmjene igrača budući da je Tottenham ozbiljno zainteresiran za njihovog stopera Jean-Paula van Heckea. Treba reći i kako je Vušković već dogovorio osobne uvjete s Brightonom tako da o Tottenhamu ovisi hoće li do transfera doći. Za Vuškovića su se posljednjih mjeseci raspitivali i klubovi poput Barcelone i Bayerna pa Spursi možda samo čekaju bolju ponudu.