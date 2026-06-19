UŽIVO Vušković i Kramarić najavljuju dvoboj s Panamom

Hrvatska nogometna vrsta usmjerila je fokus prema idućem izazovu na Svjetskom prvenstvu. Poslije neuspjeha protiv Engleza, pred Zlatkom Dalićem i njegovim igračima je ogled s Panamom, gdje je imperativ pobjeda radi ostanka u utrci za nokaut-fazu.

Točno u 15:40 počinje konferencija za medije na kojoj će o stanju u taboru Vatrenih govoriti Luka Vušković i Andrej Kramarić. Prijenos njihovih izjava i ključne naglaske pratite iz minute u minutu na našem portalu.

Da podsjetimo, Hrvatska je Svjetsko prvenstvo otvorila porazom od Engleske 4:2, ali taj rezultat ne mora biti presudan za plasman u nokaut-fazu. Prema izračunu stranice Football Meets Data, reprezentacije koje skupinu završe s četiri boda i gol-razlikom -2 imaju čak 99,2 posto izgleda za prolazak među osam najboljih trećeplasiranih momčadi. Hrvatska je trenutačno upravo na toj gol-razlici, pa bi joj jedna pobjeda i jedan remi u preostale dvije utakmice vrlo vjerojatno osigurali prolazak dalje.

Vatreni su u prvom kolu skupine L izgubili od Engleske, a sada ih čekaju dvoboji protiv Paname i Gane. Hrvatska će protiv Paname igrati 24. lipnja u Torontu, dok će posljednju utakmicu grupne faze odigrati protiv Gane 27. lipnja u Philadelphiji. Upravo su te dvije utakmice ključne za izabranike Zlatka Dalića. Prema projekcijama, već osvajanje četiri boda iz preostala dva susreta dovelo bi Hrvatsku u vrlo sigurnu poziciju za prolazak u nokaut-fazu, dok bi i tri boda uz povoljnu gol-razliku mogla biti dovoljna za nastavak natjecanja