Modrićev 'ples' sa zvijezdom Engleske zapalio alarm na Otoku: Tuchel u problemima, Luka ga tjera na očajnički potez

Engleski izbornik Thomas Tuchel nakon pobjede protiv Hrvatske 4:2 na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. godine suočava se s novom brigom – stanjem jednog od najvažnijih igrača svoje momčadi, Declana Ricea. Kako piše The Guardian, engleski veznjak djelovao je iscrpljeno u dvoboju protiv Hrvatske, a zabrinutost je dodatno povećala činjenica da je morao napustiti teren u 72. minuti, dok je Engleska branila vodstvo 3:2.

Rice je posljednjih godina jedan od najopterećenijih igrača svjetskog nogometa. Bivši suigrač iz West Hama Aaron Cresswell opisao ga je kao "prirodni fenomen" zbog njegove nevjerojatne izdržljivosti. "Može igrati šest ili sedam utakmica tjedno. Bog zna koliko ih je odigrao posljednjih godina", rekao je Cresswell za Guardian. Statistika pokazuje razmjere Riceova ritma. Od početka sezone 2020./21. odigrao je čak 360 utakmica za klub i reprezentaciju. Bio je ključan igrač West Hama tijekom europskih pohoda, nezamjenjiv u eri Garetha Southgatea u engleskoj reprezentaciji, a nakon dolaska u Arsenal nastavio je igrati golemu ulogu u borbi za trofeje u Premier ligi i Ligi prvaka.

Ipak, protiv Hrvatske se vidjelo da 27-godišnji veznjak možda više nije na svojoj maksimalnoj razini. U 63. nastupu ove sezone djelovao je umorno, a problemi u engleskoj igri posebno su se vidjeli u prvom poluvremenu. Razmak između Ricea i Elliota Andersona bio je prevelik, dok ga je Luka Modrić često izvlačio iz njegove pozicije. Upravo je Modrić svojim kretanjem i iskustvom dodatno naglasio probleme engleskog veznog reda, smatra Guardian.

Tuchel je nakon utakmice pokušao ublažiti zabrinutost. "Declan je imao neke neobične izgubljene lopte", diplomatski je komentirao njegov nastup, dodavši da je zamjena bila preventivna jer je Rice osjetio nelagodu u donjem dijelu leđa i gornjem dijelu stražnje lože. Sam Rice odmah je poručio da će biti spreman za sljedeću utakmicu protiv Gane, ali Engleska mora biti oprezna. Njegov izostanak bio bi velik udarac jer reprezentacija posljednjih godina rijetko izgleda jednako dobro bez njega, a u momčadi nema igrača koji ga može potpuno zamijeniti.

Kobbie Mainoo donosi tehničku kvalitetu, ali nema Riceovu fizičku snagu i sposobnost igre iz prekida. Jordan Henderson također je opcija, no u 36. godini više nije igrač koji može nositi isti intenzitet. Zbog toga Tuchel mora pronaći alternativna rješenja. Jedna od mogućnosti je Reece James. Engleski izbornik već je ranije isticao da kapetan Chelseaja može igrati na poziciji "šestice", odnosno defenzivnog veznog igrača. "Reece James može igrati na poziciji šestice jer to radi na visokoj razini za Chelsea", rekao je Tuchel prilikom objave popisa igrača za Svjetsko prvenstvo.

James je posljednjih 18 mjeseci kod Chelseaja dobio novu ulogu u veznom redu, a njegova fizička snaga, pregled igre i kvaliteta dodavanja čine ga zanimljivom opcijom ako Riceu bude trebalo smanjiti minutažu. Bio je posebno zapažen u velikim utakmicama, uključujući pobjedu Chelseaja protiv Paris Saint-Germaina u finalu prošlogodišnjeg Svjetskog klupskog prvenstva. Ipak, najveći problem je njegovo zdravstveno stanje. James ima dugu povijest problema s mišićima, a posljednja ozljeda zadnje lože u ožujku izbacila ga je iz momčadi gotovo dva mjeseca. Zato Riceov umor predstavlja ozbiljan izazov za Tuchela. Engleska je već ostala bez Tinoa Livramenta zbog ozljede lista, a mnogi reprezentativci iza sebe imaju iznimno napornu sezonu. Ako Engleska dogura do finala Svjetskog prvenstva, Rice bi mogao završiti sezonu sa čak 70 nastupa za klub i reprezentaciju.