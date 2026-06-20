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OPTUŽUJU SAD I IZRAEL

Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac

FILE PHOTO: Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam
STRINGER/REUTERS
Autori: Branka Radman;Laura Volarić Horvat/Hina, Šimun Ilić
20.06.2026.
u 17:15

Prva točka sporazuma predviđala je trenutačni i trajni prekid vojnih operacija na svim bojištima, uključujući Libanon. Međutim, Izrael je poručio da će nastaviti djelovanje protiv Hezbollaha te zadržati prisutnost na jugu Libanona.

Iranski Združeni stožer objavio je da je ponovno zatvoren Hormuški tjesnac, ključni pomorski prolaz kroz koji prolazi oko 20 posto svjetskih isporuka nafte i plina. Teheran je za tu odluku optužio Sjedinjene Države i Izrael, tvrdeći da su prekršili sporazum o prekidu vatre postignut ranije ovog tjedna, prenosi SkyNews.

U priopćenju emitiranom na državnoj televiziji iranska vojska navodi da je zatvaranje tjesnaca odgovor na, kako tvrde, američko kršenje obveza iz memoranduma o razumijevanju kojim je trebao biti okončan rat s Iranom. Kao dodatni razlog navode nastavak izraelskih vojnih operacija u južnom Libanonu unatoč primirju između Izraela i Hezbollaha koje je stupilo na snagu u četvrtak.

Prva točka sporazuma predviđala je trenutačni i trajni prekid vojnih operacija na svim bojištima, uključujući Libanon. Međutim, Izrael je poručio da će nastaviti djelovanje protiv Hezbollaha te zadržati prisutnost na jugu Libanona.

Iranski vojni vrh upozorio je da su u slučaju nastavka sukoba pripremljene i dodatne mjere. Brodovi su tek prije nekoliko dana ponovno počeli prolaziti Hormuškim tjesnacem nakon privremenog američko-iranskog dogovora, no najnoviji razvoj događaja ponovno izaziva zabrinutost za globalnu trgovinu energentima.

Obratilo se iransko vodstvo

Iran je u subotu dodatno pojasnio razloge zatvaranja Hormuškog tjesnaca, poručivši da je riječ o odmazdi za izraelske napade u Libanonu za koje tvrdi da predstavljaju kršenje memoranduma o razumijevanju postignutog sa Sjedinjenim Državama.

"Ovime se objavljuje da će Hormuški tjesnac biti zatvoren za pomorski promet. Ova prva mjera odgovor je na neprijateljsko kršenje obveza", priopćilo je središnje zapovjedništvo iranske vojske na državnoj televiziji. Upozorili su i da će, nastavi li se "agresija", biti poduzete dodatne mjere kako bi se protivnike prisililo na poštivanje preuzetih obveza.

Podsjetimo, Iran je već na početku rata blokirao ovaj strateški plovni put, što je izazvalo snažan rast cijena nafte i poremećaje na energetskim tržištima. Njegovo ponovno otvaranje bilo je jedna od ključnih točaka sporazuma između Teherana i Washingtona kojim se nastojalo zaustaviti sukobe na više bliskoistočnih bojišta.

U međuvremenu se situacija u Libanonu ponovno pogoršala. Unatoč objavi primirja, izraelske i snage Hezbolaha sukobljavaju se već drugi dan zaredom na jugu zemlje. Prema libanonskim izvorima, u izraelskim napadima u subotu su poginule najmanje 24 osobe, a zabilježeno je dvadesetak zračnih udara na jugu i istoku Libanona.

Hezbolah tvrdi da je odbio pokušaj infiltracije izraelskih snaga na strateško područje u blizini Nabatije te poručuje da će, unatoč predanosti primirju, odgovoriti na svaki pokušaj širenja izraelske okupacije. S druge strane, Izrael optužuje Hezbolah za kršenje primirja i navodi da je tijekom noći na njegove položaje ispaljeno više od 50 projektila.

Istodobno se nastavljaju diplomatski napori za smirivanje krize. Iako novi datum službenih američko-iranskih pregovora još nije objavljen, u Švicarskoj su u subotu započeli pripremni razgovori u kojima sudjeluju predstavnici SAD-a, Irana te posredničkih država Katara i Pakistana. Prema medijskim izvješćima, u Europu putuju i posebni američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner.

Ključne riječi
SAD Iran rat na Bliskom istoku

Komentara 18

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AN
Antemudrost
16:26 20.06.2026.

Dugo je i trajalo.

GE
Gegur
16:31 20.06.2026.

Koje pleme je to napravilo ?

RI
Rimljan
16:34 20.06.2026.

Uostalom smatram da mule i kremlje treba razoriti

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