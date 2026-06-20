Belgijska zvijezda napušta kamp reprezentacije zbog rođenja djeteta, voditeljica ga brutalno napala: 'Otac je ionako beskoristan'

Jeremy Doku ključni je igrač reprezentacije Belgije na Svjetskom prvenstvu uz najveće zvijezde Thibauta Courtoisa i Kevina de Bruynea. Taktičke zamisli izbornika Rudija Garcije dobrim djelom su zasnovane na njegovoj brzini i prodornosti. Zato bi ih njegov potencijalni izostanak mogao jako pogoditi. Naime, Doku planira napustiti kamp reprezentacije kako bi prisustvovao rođenju djeteta.

Njegove želje naišle su na lavinu reakciju u Belgiji. Dok neki smatraju kako bi na prvom mjestu trebala biti obitelj, drugi tvrde kako to nije dovoljno dobar razlog da napusti reprezentaciju na najvećem svjetskom nogometnom natjecanju. Najburnije dosad reagirala je voditeljica emisije 'L'Équipe de choc' France Pierron.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- "Stotine nogometaša ubile bi da su na tvom mjestu i imaju priliku igrati na Svjetskom prvenstvu, a ti ćeš sve to napustiti da bi bio na porodu? Oprostite, ali to je grozan trenutak u kojem je otac ionako potpuno beskoristan, običan statist - rekla je u emisiji na što joj je odgovorio bivši boksač Brahim Asloum: "Kako to misliš beskoristan? Tko onda pruža podršku?"

Pierron mu je na to odgovorila: "Zar babica ne zna svoj posao? A ti ćeš izgubiti 10 sati na put, umoriti se, doživjeti emocionalni šok i potpuno ispasti iz ritma Svjetskog prvenstva". Za kraj je dodala kako će "beba uvijek biti tu", ali ne i prilika igrati na Svjetskom prvenstvu.

Mais qui a demandé l’avis d’une journaliste sportive sur la vie privée de Jérémy Doku ??? Surtout pour tenir des propos comme cela.



La prochaine fois, n’hésite pas à t’abstenir @francepierron pic.twitter.com/QfrqFkU93X — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) June 19, 2026

Jeremy Doku i supruga Shireen očekuju dječaka, a termin poroda je između četvrtfinala koje je na rasporedi 7. srpnja i polufinala koja se igraju 14. i 15. srpnja. Doku bi te utakmice najvjerojatnije propustio obje te utakmice, ako Belgija dođe tako daleko. U vrlo kratkom roku bi morao prevaliti put od oko osam tisuća kilometara dvaput, a let u jednom smjeru traje oko deset sati. Doku je rekao kak bi volio biti uz suprugu, ali kako mora misliti i na reprezentaciju.