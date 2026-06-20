Hrana u Hrvatskoj skuplja nego na Zapadu: Osnovne namirnice iznad EU prosjeka, evo gdje nas najviše 'udaraju' po džepu

Hrana u Hrvatskoj skuplja je nego u Njemačkoj ili Belgiji, te su cijene još malo kao u Švedskoj, pokazala je ovaj tjedan objavljena analiza razina cijena u europskim državama u prošloj godini! Problem hrvatske prehrambene košarice nisu luksuzni ni egzotični proizvodi, nego mlijeko, sir i jaja, koji su skuplji nego u Njemačkoj, Francuskoj ili Austriji. Još je veće iznenađenje kategorija "ostalih prehrambenih proizvoda", koja uključuje šećer, slastice, grickalice, gotovu hranu i niz svakodnevnih artikala. U toj skupini Hrvatska je čak četvrtinu skuplja od europskog prosjeka. Skupoćom ne odskaču toliko svježe namirnice koliko proizvodi koji prolaze kroz preradu, pakiranje, distribuciju i maloprodaju.
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