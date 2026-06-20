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PODATCI EUROSTATA

Hrana u Hrvatskoj skuplja nego na Zapadu: Osnovne namirnice iznad EU prosjeka, evo gdje nas najviše 'udaraju' po džepu

Autor
Ljubica Gatarić
20.06.2026.
u 06:31

Najveća se razlika vidi kad je riječ o vodi i sokovima, i to 33%. Kruh i žitarice su šest, riba 10, mlijeko, sir i jaja 11% iznad prosjeka EU. Meso je 10% jeftinije, voće 14, a povrće 7%

Hrana u Hrvatskoj skuplja je nego u Njemačkoj ili Belgiji, te su cijene još malo kao u Švedskoj, pokazala je ovaj tjedan objavljena analiza razina cijena u europskim državama u prošloj godini! Problem hrvatske prehrambene košarice nisu luksuzni ni egzotični proizvodi, nego mlijeko, sir i jaja, koji su skuplji nego u Njemačkoj, Francuskoj ili Austriji. Još je veće iznenađenje kategorija "ostalih prehrambenih proizvoda", koja uključuje šećer, slastice, grickalice, gotovu hranu i niz svakodnevnih artikala. U toj skupini Hrvatska je čak četvrtinu skuplja od europskog prosjeka. Skupoćom ne odskaču toliko svježe namirnice koliko proizvodi koji prolaze kroz preradu, pakiranje, distribuciju i maloprodaju.

Ključne riječi
Eurostat cijene Barkod

Komentara 5

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Avatar DIXI
DIXI
07:59 20.06.2026.

Za usporedbu, popularni Lidl ostvaruje dvostruko veću neto maržu u Hrvatskoj nego u Austriji.

Avatar fidelio
fidelio
07:19 20.06.2026.

Kako bi i trebalo biti - ako ne proizvodiš hranu, onda ju uvoziš i cijena je kakva već jest. Ne treba ti se nitko smilovati jer ne brineš o svojoj samodostatnosti.

DI
dino60
08:12 20.06.2026.

Samo jedno mogu potvrditi kao i svagdje od restorana do trgovina gule li ga gule, samo neznam na koga su, kao da sutra ne postoji.

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