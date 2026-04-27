Modrić će gotovo sigurno zaigrati na Svjetskom prvenstvu, drugi vatreni je još uvijek upitan

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić zadobio je dvostruki prijelom jagodične kosti u susretu svog Milana s Juventusom u talijanskom prvenstvu. Legendarni vezni igrač sudario se glavam s igračem Juventusa Manuelom Locatellijem zbog čega je morao napustiti teren, a uskoro će biti i operiran.

Klupska sezona za njega je najvjerojatnije gotova, ali unatoč tome njegov nastup na Svjetskom prvenstvu koje 11. lipnja počinje u SAD-u, Kanadi i Meksiku ne bi se trebao dovoditi u pitanje. Modrić će se gotovo sigurno 24. svibnja naći na okupljanju reprezentacije kako bi sa suigračima mogao započeti pripreme za Mundijal gdje će ponovno predvoditi Hrvatsku kao njen kapetan.

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom!

Jedini reprezentativac u čiji se nastup sumnja jest Marco Pašalić. Desno krilo američkog Orlando Cityja zadobio je rupturu mišića zbog koje nije zaigrao za klub s Floride još od 13. travnja. On je nedavno stigao u Zagreb na terapije te radi punom parom kako bi se mogao staviti na raspolaganje izborniku Zlatko Daliću.

Kako se od početka predviđalo, za nastup na prvenstvu trebao bi biti spreman i Joško Gvardiol. S najskupljim braničem u povijesti upitno je i u kakvoj će formi biti budući da ove sezone više gotovo sigurno više neće igrati za Manchester City, a posljednju utakmicu odigrao je još u siječnju. Oporavak od operacije nakon loma noge teče dobro, ali još se ne može garantirati hoće li biti spreman zaigrati u Sjevernoj Americi.