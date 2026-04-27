OTKLONJENE SUMNJE

Modrić će gotovo sigurno zaigrati na Svjetskom prvenstvu, drugi vatreni je još uvijek upitan

Modrić će se gotovo sigurno 24. svibnja naći na okupljanju reprezentacije kako bi sa suigračima mogao započeti pripreme za Mundijal

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić zadobio je dvostruki prijelom jagodične kosti u susretu svog Milana s Juventusom u talijanskom prvenstvu. Legendarni vezni igrač sudario se glavam s igračem Juventusa Manuelom Locatellijem zbog čega je morao napustiti teren, a uskoro će biti i operiran.

Klupska sezona za njega je najvjerojatnije gotova, ali unatoč tome njegov nastup na Svjetskom prvenstvu koje 11. lipnja počinje u SAD-u, Kanadi i Meksiku ne bi se trebao dovoditi u pitanje. Modrić će se gotovo sigurno 24. svibnja naći na okupljanju reprezentacije kako bi sa suigračima mogao započeti pripreme za Mundijal gdje će ponovno predvoditi Hrvatsku kao njen kapetan.

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom!

Jedini reprezentativac u čiji se nastup sumnja jest Marco Pašalić. Desno krilo američkog Orlando Cityja zadobio je rupturu mišića zbog koje nije zaigrao za klub s Floride još od 13. travnja. On je nedavno stigao u Zagreb na terapije te radi punom parom kako bi se mogao staviti na raspolaganje izborniku Zlatko Daliću.

Kako se od početka predviđalo, za nastup na prvenstvu trebao bi biti spreman i Joško Gvardiol. S najskupljim braničem u povijesti upitno je i u kakvoj će formi biti budući da ove sezone više gotovo sigurno više neće igrati za Manchester City, a posljednju utakmicu odigrao je još u siječnju. Oporavak od operacije nakon loma noge teče dobro, ali još se ne može garantirati hoće li biti spreman zaigrati u Sjevernoj Americi.
KL
klasiko
17:11 27.04.2026.

Kad ga ne mogu zaustaviti po nogama, onda po glavi.

Serie A - AC Milan v Inter Milan
VATRENI REKORDER

Ovaj Hrvat s 22 godine već ima titule u čak tri države, njegova karijera izgleda pomalo nevjerojatno

Interov naslov prvaka ima i vrlo snažan hrvatski pečat, kao i onaj posljednji iz 2021. godine kada su za njega igrali Marcelo Brozović i Ivan Perišić. Naime, šestorica Interovih nogometaša imaju više od 40 nastupa u sezoni: po 41 Dimarco, Akanji i Bonny, a po 43 Esposito, Zielinski i – debitant u Seriji A Petar Sučić. Ta brojka čini ga i rekorderom po broju nastupa ove sezone među hrvatskim reprezentativcima

