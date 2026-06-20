Luka Vušković odlučio je napustiti Tottenham: Želi ga drugi engleski klub, Spursi smanjili cijenu

Transfer Luke Vuškovića iz Tottenhama u Brighton&Hove Albion jedna je od glavnih tema u otočkim medijima u posljednjih nekoliko dana. 'Galebovi' su poslali već tri ponude za njega, ali Tottenham ih je sve odbio. Ipak, klubovi su očito u dobrim odnosima budući da je Tottenham nedavno doveo Jean-Paula van Heckea iz Brightona za 60 milijuna eura.

Posljednja ponuda Brightona iznosila je oko 52 milijuna eura što je još uvijek prenisko da bi ga Spursi pustili, ali su Galebovi po prvi puta dobili protuponudu. Tottenham je odlučio smanjiti cijenu sa 70 milijuna funti (81 milijun eura) kako se prvotno predviđalo. Krajnji iznos za koji bi ga pustili trebao bi prijeći 50 milijuna funti (oko 57 milijuna eura). Ipak, inzistiraju da ukupna vrijednost transfera uz bonuse dođe blizu spomenutih 70 milijuna funti.

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Engleski mediji pišu kako je Vušković čvrsto odlučio napustiti Tottenham ovog ljeta nakon razgovora s trenerom Robertom de Zerbijem koji mu je rekao kako mu ne može garantirati mjesto u udarnoj momčadi. 19-godišnjem stoperu cilj je naći klub u kojem će redovito igrati, što je i rekao na jučerašnjoj konferenciji za medije, a jedini izbor mu je Brighton.

Već je dogovorio osobne uvjete s klubom, a trener Fabian Hurzeler garantira mu mjesto u prvoj jedanaestorki, baš na van Heckeovom mjestu. Brighton neće odustati od njega, a taj je klub ujedno i njegova jedina želja pa se očekuje da će do transfera doći. Do finalizacije bi ipak trebalo doći tek nakon Svjetskog prvenstva.