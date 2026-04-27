SVI SU ZADOVOLJNI

Doznajemo: Luka Modrić je operiran u Milanu, evo što kažu liječnici

Serie A - AC Milan v Juventus
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
27.04.2026.
u 18:44

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić operiran je danas u Milanu. Podsjetimo, vezni igrač Rossonera pretrpio je dvostruki prijelom jagodične kosti nakon sudara glavama s igračem Juventusa Manuelom Locatellijem u prvenstvenom susretu tih dvaju klubova.

Postojala je mogućnost da operacija bude odgođena za sutra zbog otekline nastale na licu legendarnog veznjaka. Ona je, nasreću, splasnula na vrijeme te je operacija održana danas.

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom!

Sam zahvat prošao je vrlo dobro, a situacija je čak i bolja od onog što se očekivalo. Ishodom operacije zadovoljni su i liječnici, kao i sam Modrić te izbornik Hrvatske Zlatko Dalić. U skladu s tim, za očekivati je kako će se prvotno predviđanje pokazati točnim te bi Modrić trebao zaigrati na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u koje počinje 11. lipnja.

Za Modrića je ova klupska sezona najvjerojatnije završena te bi prvu utakmicu nakon operacije trebao odigrati u dresu hrvatske reprezentacije, bilo na prvenstvu ili u pripremnim utakmicama protiv Belgije i Slovenije. Zbog ove ozljede, morat će igrati sa zaštitnom maskom za lice.
Avatar Samodesno
Samodesno
19:50 27.04.2026.

Luka nazionale hrvatsko srce je neuništiv.

18
188
18:56 27.04.2026.

Tko je taj Luka Modrić? Što je taj napravio da se o njemu piše članak? Koji je na slici? Viši ili niži?

