Novi moćni sustav imat će dvostruku ofenzivnu vatrenu moć: 'Bit će prekretnica'

Zrakoplovna, obrambena i tehnološka tvrtka iz SAD-a Lockheed Martin predstavila je ovoga tjedna HIMARS FLEX, modularnu evoluciju HIMARS lansera raketa. HIMARS FLEX, kako navode iz tvrtke, predstavlja novi standard za ofenzivnu i defenzivnu vatrenu potporu te koristi potpuno novi tehnološki ekosustav FLEXFires. On će, dodaje se, pružiti veće sposobnosti, uz zadržavanje preciznosti i odvraćajuće snage koju HIMARS već pruža.

HIMARS FLEX bit će interoperabilan, odnosno moći će koristiti streljivo koje NATO snage već imaju (GMLRS, ER GMLRS, PrSM, ATACMS, PAC-3), kao i integrirati se u zajedničke mreže, uz zadržavanje mogućnosti transporta zrakoplovom C-130. Također, konfiguracija s dvije kapsule moći će nositi dvostruku ofenzivnu vatrenu moć te se prilagoditi za streljivo protuzračne i proturaketne obrane. Lockheed Martin ističe da modularnost omogućuje novim i postojećim partnerima da implementiraju FLEXFires tehnologiju prema svojim potrebama.

"HIMARS FLEX bit će prekretnica u budućnosti ofenzivne i defenzivne vatrenu potpore. Naš tehnološki paket FLEXFires omogućit će operaterima skaliranje opterećenja i dodavanje autonomnih sposobnosti bez žrtvovanja brzine ili preciznosti", istaknuo je Tim Cahill, predsjednik odjela za rakete.

Iz tvrtke su ustvrdili kako je HIMARS FLEX moderniziran za fleksibilnost s više opcija streljiva i autonomije, pružajući preciznost, pokretljivost i NATO-kompatibilnu interoperabilnost. On će, navodi Lockheed Martin, oblikovati budućnost savezničke artiljerije i protuzračne obrane, pružiti odlučujuću prednost koalicijskim snagama te ispuniti obećanje brze, precizne vatrenu potpore i zaštite gdje god je potrebno.

The next evolution of HIMARS is here.

HIMARS FLEX builds on the proven capability trusted by allies around the world, offering greater flexibility, increased firepower and the ability to adapt to evolving mission needs. pic.twitter.com/7aigqu3SoH — Lockheed Martin Europe (@LMEuropeNews) June 16, 2026