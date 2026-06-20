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HIMARS FLEX

Novi moćni sustav imat će dvostruku ofenzivnu vatrenu moć: 'Bit će prekretnica'

High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) during military drill in Taichung
Foto: ANGIE TEO/REUTERS
1/3
Autor
Dora Taslak
20.06.2026.
u 14:10

Konfiguracija s dvije kapsule moći će nositi dvostruku ofenzivnu vatrenu moć te se prilagoditi za streljivo protuzračne i proturaketne obrane

Zrakoplovna, obrambena i tehnološka tvrtka iz SAD-a Lockheed Martin predstavila je ovoga tjedna HIMARS FLEX, modularnu evoluciju HIMARS lansera raketa. HIMARS FLEX, kako navode iz tvrtke, predstavlja novi standard za ofenzivnu i defenzivnu vatrenu potporu te koristi potpuno novi tehnološki ekosustav FLEXFires. On će, dodaje se, pružiti veće sposobnosti, uz zadržavanje preciznosti i odvraćajuće snage koju HIMARS već pruža.

HIMARS FLEX bit će interoperabilan, odnosno moći će koristiti streljivo koje NATO snage već imaju (GMLRS, ER GMLRS, PrSM, ATACMS, PAC-3), kao i integrirati se u zajedničke mreže, uz zadržavanje mogućnosti transporta zrakoplovom C-130. Također, konfiguracija s dvije kapsule moći će nositi dvostruku ofenzivnu vatrenu moć te se prilagoditi za streljivo protuzračne i proturaketne obrane. Lockheed Martin ističe da modularnost omogućuje novim i postojećim partnerima da implementiraju FLEXFires tehnologiju prema svojim potrebama. 

"HIMARS FLEX bit će prekretnica u budućnosti ofenzivne i defenzivne vatrenu potpore. Naš tehnološki paket FLEXFires omogućit će operaterima skaliranje opterećenja i dodavanje autonomnih sposobnosti bez žrtvovanja brzine ili preciznosti", istaknuo je Tim Cahill, predsjednik odjela za rakete.

Iz tvrtke su ustvrdili kako je HIMARS FLEX moderniziran za fleksibilnost s više opcija streljiva i autonomije, pružajući preciznost, pokretljivost i NATO-kompatibilnu interoperabilnost. On će, navodi Lockheed Martin, oblikovati budućnost savezničke artiljerije i protuzračne obrane, pružiti odlučujuću prednost koalicijskim snagama te ispuniti obećanje brze, precizne vatrenu potpore i zaštite gdje god je potrebno.
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Ključne riječi
oružje HIMARS FLEX HIMARS Lockheed Martin

Komentara 12

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Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
15:32 20.06.2026.

AP, već stao u red za kupnju.

BL
blaz18
15:32 20.06.2026.

Izrežite plastičnu bocu i u nju ulijte malo jabučnog octa s kapljicom deterdženta za suđe ili malo piva. Muhe će ući unutra, ali neće moći izaći a ima i drugih metoda

RI
Rimljan
15:01 20.06.2026.

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