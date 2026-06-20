Prvi put u povijesti nogometaš je zbog ovoga dobio crveni karton, na SP-u je uvedeno novo pravilo

Paragvajski nogometaš Miguel Almiron ušao je u povijest kao prvi igrač isključen zbog primjene novog pravila poznatog kao "Lex Vinicius" ili "Viniciusov zakon". Riječ je o odredbi prema kojoj igrač automatski dobiva crveni karton ako tijekom verbalnog obračuna s protivnikom prekrije usta kako bi sakrio što govori.

Iskusni krilni napadač Atlanta Uniteda i dugogodišnji paragvajski reprezentativac prekršio je upravo to pravilo tijekom utakmice Turske i Paragvaja. U trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena sudac mu je pokazao izravni crveni karton i poslao ga u svlačionicu.

Novo pravilo uvedeno je nakon što je Fifa prije dva mjeseca predložila izmjene Pravila nogometne igre, a Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB) jednoglasno ih je prihvatio na posebnoj sjednici u Vancouveru. Organizacija je potom potvrdila da će se nova pravila primjenjivati od početka Svjetskog prvenstva, među njima i takozvani "Viniciusov zakon".

Glavni zagovornik ove mjere bio je predsjednik Fife Infantino, a povod za njezino donošenje bio je incident s utakmice Benfice i Real Madrida u Ligi prvaka odigrane u veljači ove godine.

Tijekom tog susreta Vinicius Junior i Kylian Mbappe optužili su Benficina veznjaka Gianlucu Prestiannija da je brazilskog napadača vrijeđao na rasnoj osnovi. Međutim, budući da je Prestianni tijekom razgovora prekrivao usta dresom, nije bilo moguće utvrditi što je točno izgovorio. Nakon provedene istrage argentinski je nogometaš suspendiran na tri utakmice, no zbog homofobnih, a ne rasističkih uvreda.