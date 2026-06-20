Vatreni ni ne moraju svladati Panamu i Ganu za prolazak skupine! Evo što nam treba za drugi krug

Nakon poraza od Engleza na startu Svjetskog prvenstva naši nogometaši okrenuli su se pripremi susreta protiv Paname, koji je na rasporedu u noći s utorka na srijedu, u 1 sat po našem vremenu. Razloga za očajavanje nema, i protiv objektivno jačih Engleza u nekim fazama utakmice pokazali smo raskoš svog talenta, a greške koje smo radili stignu se korigirati.

Budemo li na razini prvog poluvremena protiv Engleza, uz neke korekcije, Panama i Gana neće nam moći parirati. I dalje sve držimo u svojim rukama, s dvije pobjede i šest osvojenih bodova sigurno prolazimo dalje, a naša forma zasigurno će se tada iz utakmice u utakmicu dizati.

Nije, naravno, lako natjecanje otvoriti porazom, ali Dalić i ekipa već su nam puno puta pokazali da su najbolji kad je najteže. I za razliku od nekih prijašnjih prvenstava, sada ne moramo igrati u teškom grču i strahu jer dogodi li se kojim slučajem i još jedan manji kiks, šanse za prolaz itekako su nam realne.

Za one koji ne znaju, na ovom proširenom prvenstvu u drugi krug sigurno idu dvije najbolje reprezentacije iz skupine, ali i osam od 12 trećeplasiranih. Prema matematičkom izračunu Football Meets Data, reprezentacija koja skupinu završi s četiri boda i gol-razlikom 0 ima 99,99 posto izgleda za prolazak dalje. Četiri boda uz gol-razliku -1 donose 99,8 posto, a četiri boda uz gol-razliku -2 donose 99,2 posto izgleda za prolazak dalje.

S obzirom na to da smo od Engleske izgubili s dva razlike, jedna pobjeda i remi u nastavku natjecanja sigurno bi nas gurnuli u drugi krug. Kao što smo rekli, dalje se može proći i s tri boda, ali tu bismo onda jako ovisili o rezultatima drugih skupina i za takvu vrstu kalkulacija još je prerano. No uvjereni smo da nam takva računica i neće trebati.

Sad nam je glavni cilj osigurati drugo mjesto, koje bi nam u nastavku osiguralo protivnika po mjeri, a da će se to ostvariti, vjeruje i superračunalo. Ono je na temelju brojnih simulacija uvjereno da ćemo biti odmah iza Engleza, a šanse za prolazak procjenjuje nam na 87 posto. Spomenimo i to da nas prošlost uči da smo najjači kad se turnir malo zahukta pa tako nikad nismo poraženi u drugom kolu na velikom natjecanju. Pritom su padali i velikani poput Danske, Italije, Njemačke, Argentine...