Dokazao se u ključnom trenutku i pomogao Osijeku izboriti ostanak u HNL-u, sada je pred transferom života

Ivano Kolarik bio je jedna od rijetkih svijetlih točaka Osijeka prošle sezone. Mladi stoper dobio je prve minute u seniorskom nogometu i pomogao klubu da izbori ostanak u HNL-u ispred Vukovara. Vjerojatno je očekivao kako bi sljedeće sezone mogao imati veću ulogu u momčadi nakon što novi trener i sportski direktor izgrade igrački kadar, ali to bi mogao 'pokvariti' interes portugalskog Porta.

Kolarik je prošle sezone pokazao puno potencijala u limitiranoj minutaži što je impresioniralo skaute portugalskog kluba koji ga sada žele dovesti. Osijek za 19-godišnjeg stopera traži odštetu od 1.5 milijuna eura što je Portu za sada previše pa pokušavaju smanjiti fiksnu odštetu kroz moguće bonuse ili promijeniti strukturu isplate, odnosno produljiti ju.

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Treba istaknuti i kako Kolarik trenutačno nema ni status standardnog prvotimca i prošle sezone skupio je tek 450 minuta. Interes Porta zasigurno govori puno o kakvom se potencijalu radi, ali i u portugalskom klubu svjesni su njegovog neiskustva. Zato bi se Kolarik prvo pridružio njihovoj B momčadi, a pokaže li se tamo slijedila bi promocija u prvi sastav.

Drugu momčad Porta ovog ljeta očekuje velika rekonstrukcija, a jedan od novih talenata koji bi u budućnosti mogao nositi prvu momčad je i Kolarik. Dodajmo kako dres Porta već nosi i Dominik Prpić koji je stigao prošlog ljeta iz Hajduka.