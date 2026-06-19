VIDEO Je li ovo najslađi navijač na svijetu? Patak Merlin preko noći postao glavna zvijezda SP-a

Dok se na travnjacima diljem svijeta vode teške bitke za bodove, srca meksičkih navijača osvojio je jedan neobičan gost. Merlin, udomaćeni patak koji ponosno nosi minijaturni dres meksičke reprezentacije i prigodne „pačje čarape“, prometnuo se u glavnu atrakciju Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Sve je počelo sasvim slučajno nakon pobjede Meksika od 2:0 protiv Južne Afrike u otvarajućoj utakmici prvenstva. Dok su navijači slavili na poznatoj aveniji Reforma u Mexico Cityju, Merlin je „odšetao“ među okupljenu masu. Snimke patka koji prkosi gužvi u bojama nacionalne reprezentacije brzinom svjetlosti obišle su društvene mreže, a navijači su odmah pokrenuli kampanju: Merlin mora postati službena maskota!

Njegova vlasnica, ulična prodavačica Karla Gomez, koja Merlina vodi sa sobom na posao zajedno sa sinom Christianom, nije mogla ni sanjati ovakav rasplet. „Bio je to za nas sasvim običan dan“, priznala je Gomez za Reuters. „Mislili smo da ćemo proći neopaženo, jer nismo ni pomišljali da bi Merlin mogao doživjeti ovakav 'boom'.“ Iako je Merlin preko noći postao internet senzacija, vlasnica ističe kako ne želi stvarati rivalstvo s postojećim simbolima. „Vrlo smo pristojni. Poštujemo aksolotla, maskotu grada, jednako kao i FIFA-ina jaguara. Iskreno, ne volimo kontroverze“, dodala je.

Merlin je sada prava zvijezda s kojom se navijači neprestano žele fotografirati, a kako bi opravdao status „neslužbene maskote“, okušao se i u prognoziranju rezultata, po uzoru na legendarnu hobotnicu Paula. Kada su mu ponudili zastavice reprezentacija, Merlin je svojim kljunom odabrao Meksiko ispred Južne Koreje. Za sada mu se proročanstvo ispunilo. Meksiko je u četvrtak slavio 1:0 protiv Južne Koreje utakmici skupine A, nakon čega ih čeka dvoboj s Češkom 24. lipnja. „Ja sam Merlinova mama i tako se osjećam“, zaključuje ponosno Karla Gomez. „Činjenica da je on neslužbena maskota Svjetskog prvenstva za nas je pravo iznenađenje, ali smo presretni što ljudi toliko vole mog patka.“