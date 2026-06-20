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TEŽAK UDARAC

Ancelotti u problemima: Jedna od najvećih zvijezda propušta utakmicu sa Škotskom

FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Hina
20.06.2026.
u 17:53

Raphinha je upao u probleme, a po najavama brazilskog izbornika Carla Ancelottija u ogledu protiv Škotske prve bi minute na prvenstvu mogao dobiti Neymar

Raphinha, jedan od najvećih brazilskih aduta na Svjetskom nogometnom prvenstvu, ozlijedio se u dvoboju drugog kola skupine C u kojem je njegova momčad pobijedila Haiti s 3-0 u Philadelphiji.

Raphinha je zbog bolova morao izaći u 40. minuti, a iz Brazilskog nogometnog saveza su obznanili nakon ogleda da je igrač Barcelone ozlijedio zadnju ložu desne noge.

Od četiri brazilska pogotka u uvodne dvije utakmice Raphinha nije postigao, niti je asistirao za niti jedan, a o njegovoj će se ozljedi detaljnije znati u idućim danima nakon što obavi sve liječničke pretrage.

Brojni mediji već su najavili da će vrlo vjerojatno Raphinha propustiti posljednji susret skupine protiv Škotske u kojem će se odlučivati o poretku u gornjem domu ljestvice ove skupine. Maroko i Brazil zasad imaju po četiri boda, Škotska tri, dok je Haiti ispao sa Svjetskog prvenstva nakon dva kola.

Raphinha je upao u probleme, a po najavama brazilskog izbornika Carla Ancelottija u ogledu protiv Škotske prve bi minute na prvenstvu mogao dobiti Neymar, koji je uvodna dva ogleda svoje momčadi odgledao s klupe.
Ključne riječi
ozljeda Raphinha Carlo Ancelotti Brazil SP 2026.

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