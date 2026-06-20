UŽIVO Nizozemska povela u 5. minuti, Švedska zamalo odgovorila preko Gyokeresa

FOKUS NA PANAMU

Ivica Olić otkrio kakvo je stanje u među igračima i kako planiraju ispraviti jedan problem: 'To želimo u svakoj utakmici'

S obzirom da smo to jako dobro radili u prijašnjim utakmicama, mislim da je podatak da smo u 23 utakmice prije te dobili samo dva ili tri gola, jedna smo od boljih reprezentacija u Europi u tom segmentu