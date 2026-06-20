UŽIVO Nizozemska povela u 5. minuti, Švedska zamalo odgovorila preko Gyokeresa

Gol! Brobbey je sjajno naletio na ubačaj u sredinu. Nizozemska vodi 1-0
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Glavni sudac utakmice je MIchael Oliver.
Sastavi:
NIZOZEMSKA: Verbruggen - Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven - Gravenberch, De Jong, Reijnders - Malen, Brobbey, Gakpo
ŠVEDSKA: Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelöf - Karlström - Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson - Isak, Gyökeres
Nizozemska i Švedska od 19:00 sati po srednjoeuropskom vremenu igraju utakmicu 2. kola skupine F Svjetskog prvenstva, koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U skupini se, osim ove dvije ekipe, nalaze Tunis i Japan. Nizozemska je u prvom kolu odigrala neriješeno protiv Japana rezultatom 2-2, nakon što su Japanci izjednačili na samom kraju utakmice, dok je Švedska razbila Tunis rezultatom 5-1. Ovo će biti prvi susret Nizozemske i Švedske još od 2017. godine i kvalifikacija za SP u Rusiji 2018., a susret je završio pobjedom Nizozemske od 2-0.
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