VIDEO Tuchel ga nije poveo na SP, a on svejedno došao u SAD: pogledajte što Harry Maguire radi u New Yorku

Obrambeni igrač Manchester Uniteda i engleske reprezentacije, kojeg na čuđenje mnogih u Engleskoj Thomas Tuchel nije uvrstio na popis za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, uočen je u New Yorku.

Naime, to uopće ne bi bilo čudno da nije zatečen kako na ulicama New Yorka, prodaje, tj. dijeli ni manje ni više nego, Paninijeve albume i sličice.

😳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tras no ser convocado al Mundial con Inglaterra, Harry Maguire se ha puesto a vender el ábum y las figuritas de la Copa del Mundo (Panini) en Nueva York. pic.twitter.com/fcsRtnX3hZ — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) June 20, 2026

Iako ne nastupa na Svjetskom prvenstvu za Englesku, Maguire je ovaj put oduševio fanove van nogometnih terena.