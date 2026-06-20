VIDEO Tuchel ga nije poveo na SP, a on svejedno došao u SAD: pogledajte što Harry Maguire radi u New Yorku

Obrambeni igrač Manchester Uniteda i engleske reprezentacije, kojeg na čuđenje mnogih u Engleskoj Thomas Tuchel nije uvrstio na popis za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, uočen je u New Yorku.
Naime, to uopće ne bi bilo čudno da nije zatečen kako na ulicama New Yorka, prodaje, tj. dijeli ni manje ni više nego, Paninijeve albume i sličice.
😳🏴 Tras no ser convocado al Mundial con Inglaterra, Harry Maguire se ha puesto a vender el ábum y las figuritas de la Copa del Mundo (Panini) en Nueva York. pic.twitter.com/fcsRtnX3hZ— Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) June 20, 2026
Iako ne nastupa na Svjetskom prvenstvu za Englesku, Maguire je ovaj put oduševio fanove van nogometnih terena.
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