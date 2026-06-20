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ODUŠEVIO NAVIJAČE

VIDEO Tuchel ga nije poveo na SP, a on svejedno došao u SAD: pogledajte što Harry Maguire radi u New Yorku

International Friendly - England v Uruguay
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
20.06.2026.
u 17:37

Iako ne nastupa na Svjetskom prvenstvu za Englesku, defenzivac Manchester Uniteda ugodno je iznenadio nogometne fanove na ulicama New Yorka

Obrambeni igrač Manchester Uniteda i engleske reprezentacije, kojeg na čuđenje mnogih u Engleskoj Thomas Tuchel nije uvrstio na popis za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, uočen je u New Yorku.

Naime, to uopće ne bi bilo čudno da nije zatečen kako na ulicama New Yorka, prodaje, tj. dijeli ni manje ni više nego, Paninijeve albume i sličice.

Iako ne nastupa na Svjetskom prvenstvu za Englesku, Maguire je ovaj put oduševio fanove van nogometnih terena.
Ključne riječi
SP 2026.

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