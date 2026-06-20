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DOSJE: KAKO JE NASTALA FEDERACIJA BIH

Zašto je Tuđman pristao na gašenje Herceg-Bosne i kako je stvorena ustavna zamka za Hrvate

Autor
Žarko Ivković
20.06.2026.
u 11:00

Američki pritisci na Hrvatsku, Tuđmanova računica, neostvarena konfederacija i tri desetljeća političkih sukoba: priča o nastanku Federacije kao rezultatu "vjenčanja pod prijetnjom oružja" i o razlozima zbog kojih je ona postala simbol neravnopravnosti Hrvata

Inicijativa Domovinskog pokreta da Hrvatski sabor donese deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini ponovno je otvorila jedno od najosjetljivijih pitanja u hrvatskim i bosanskohercegovačkim odnosima. Osim što je izazvao nelagodu u vladajućoj koaliciji i otvorio nove prijepore između Zagreba i Sarajeva, prijedlog je još jednom u središte javne rasprave vratio Federaciju Bosne i Hercegovine – entitet nastao Washingtonskim sporazumom 1994. godine kao zajednica Hrvata i Bošnjaka, a koji je već više od dva desetljeća simbol neravnopravnosti Hrvata u BiH. Za većinu bošnjačkih stranaka, pak, ona je i dalje temelj opstanka države i prostor u kojem treba jačati građanski model političkog predstavljanja. Između tih dviju vizija razvila se jedna od najdubljih političkih podjela u poslijeratnoj BiH. No kako je uopće nastala Federacija BiH? Tko je osmislio njezin složeni ustavni model? Je li riječ o projektu domaćih političkih aktera ili o proizvodu američke diplomacije? I kako je sustav koji je trebao zaustaviti hrvatsko-bošnjački rat i osigurati ravnopravnost dvaju naroda postao glavno poprište ustavnih i političkih sukoba koji traju sve do danas? Da bismo odgovorili na ta pitanja i da bi se razumjelo zašto je Federacija BiH postala jedno od najspornijih ustavnih pitanja jugoistočne Europe, potrebno je vratiti se u proljeće 1994. i okolnosti njezina nastanka.

Ključne riječi
Hrvati Christian Schmidt Daytonski sporazum Herceg-Bosna Franjo Tuđman Domovinski pokret BiH Hrvati u BiH Washingtonski sporazum Federacija BiH

Komentara 9

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PA
pantigana
11:12 20.06.2026.

Zato što su zbog rabota Bobana i Šuška, Hrvatsku i Tuđmana željeli staviti u istu ravan sa Srbijom i Miloševićem, jer je i cilj u suverenoj državi Bosni i Hercegovini bio isti, podijeli, otmi i (negdje u budućnosti) spoji sa Srbijom/Hrvatskom

ZA
zagabria3
11:34 20.06.2026.

Zato jer je stvaranje HB imalo isti status kao i stvaranje Srpske, razbijanje BiH i prisvajanje jednog njenog dijela. Neukost te politike dovela bi do istih posljedica kao i u RS, da je poživio sasvim sigurno bi zbog toga završio u Haagu kao i čelnici RS

Avatar artemiš
artemiš
12:03 20.06.2026.

Zašto? Jer se htjelo izjednačiti krivnju za rat i jer je BiH igrala na kartu "ugroženog islama". Tako je bilo onda, danas je drugačije i vrijeme je da se stvari mijenjaju. Dayton nije predvidio "građansku BiH" i mi je be smijemo prihvatiti. Jedino pravedno rješenje su 2 entiteta i konfederacija.

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