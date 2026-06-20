VIDEO Nogometna legenda (40) pred novinarima doživjela srčani udar! Hvatao se za prsa

Fernando Gago (40), nekadašnji argentinski reprezentativac i bivši veznjak Real Madrida, doživio je srčani udar nakon utakmice svog Universidad de Chilea. Hitno je operiran, ugrađen mu je stent, a iz Čilea stižu informacije da je njegovo stanje stabilno.

Prema navodima tamošnjih medija, 40-godišnji Gago prve je simptome osjetio još prije početka utakmice. Unatoč tegobama, koje je pripisao mučnini, odlučio je ostati uz momčad i odraditi susret do kraja. Njegov Universidad de Chile slavio je 2:0, a argentinski stručnjak nakon utakmice pojavio se i na konferenciji za medije.

Universidad de Chile Teknik Direktörü Fernando Gago, kazandıkları O'Higgins maçından sonra kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.



Emeraler basın toplantısında göstermeye başlamış.

pic.twitter.com/gqjiqKE8Ek — Tribun Dergi (@tribundergi) June 20, 2026

Tek nakon dodatnih pregleda liječnici su ustanovili da je riječ o srčanom udaru. Tijekom noći podvrgnut je operativnom zahvatu u kojem mu je ugrađen stent. Zahvaljujući brzoj reakciji medicinskog osoblja, odmah je prebačen u bolnicu gdje su provedene detaljne pretrage i nužan zahvat.

Prema posljednjim informacijama, Gago se osjeća dobro, a njegovo je stanje stabilno. Ipak, pred njim je razdoblje oporavka tijekom kojeg će morati znatno smanjiti profesionalne obveze i pridržavati se liječničkih preporuka. Za sada nije poznato kada bi se mogao vratiti trenerskom poslu.