Veliki udarac za Obalu Bjelokosti: Zvijezda momčadi zapela na granici, ne može u Kanadu na utakmicu

Napadač reprezentacije Obale Bjelokosti Elye Wahi neće putovati sa svojom momčadi u Kanadu te će propustiti drugu utakmicu grupne faze Svjetskog nogometnog prvenstva protiv Njemačke. Kako je priopćio Nogometni savez Obale Bjelokosti (FIF), za 23-godišnjeg napadača nisu pravodobno dobivena potrebna administrativna odobrenja za ulazak u Kanadu, zbog čega mu je putovanje s delegacijom onemogućeno.

Savez nije detaljno pojasnio razloge odbijanja, navodeći samo da "potrebne formalnosti nisu mogle biti ispunjene u ovoj fazi". Wahi će tako ostati u Sjedinjenim Američkim Državama dok ostatak momčadi putuje u Toronto, gdje ih čeka susret s Njemačkom.

Iako se službeno ne potvrđuje povezanost s istragama, slučaj dolazi u trenutku kada se Wahi nalazi pod povećalom francuskih vlasti zbog sumnji na moguće neregularnosti u jednoj utakmici Ligue 1. Prema navodima medija, istražuju se sumnjivi obrasci klađenja vezani uz žuti karton koji je dobio u dvoboju Nice protiv Metza, a spominju se i optužbe za sportski kriminal i prijevaru. Unatoč tome, Nogometni savez Obale Bjelokosti naglasio je kako igrač i dalje ima njihovo povjerenje te da nije službeno obaviješten ni o kakvom disciplinskom postupku protiv njega. Wahi je ranije bio važan dio momčadi i nastupio je u pobjedi protiv Ekvadora na otvaranju turnira.

Slični slučajevi odbijanja ulaska igrača ili ograničavanja putovanja na velikim natjecanjima nisu potpuno rijetki u povijesti Svjetskih prvenstava. Primjeri uključuju situacije kada su pojedini nogometaši bili pod istragama ili imali neriješene administrativne ili pravne statusne probleme, zbog čega su im države domaćini uvjetovale ili odbijale ulazak. Takvi slučajevi posebno su česti kada turnir organiziraju više država s različitim imigracijskim pravilima, kao što je slučaj i s ovim Svjetskim prvenstvom koje se dijelom održava u Kanadi.

Osim Wahija, u medijima se ranije pojavio i slučaj veznjaka Thomasa Parteya, koji je također imao ograničenja vezana uz ulazak u Kanadu zbog pravnih postupaka u inozemstvu, što dodatno pokazuje kako se sportski i pravni aspekti sve češće isprepliću na velikim natjecanjima.