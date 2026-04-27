OZBILJAN PROBLEM

Kada će Modrić biti operiran? Jedna stvar tjera liječnike na čekanje

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
27.04.2026.
u 16:34

Ono što može obradovati hrvatske navijače jest što njegov nastup na Svjetskom prvenstvu koje počinje 11. lipnja ne bi trebao biti upitan

Najveći hrvatski nogometaš u povijesti i kapetan vatrenih Luka Modrić morao je nakon 80 minuta napustiti prvenstveni derbi Milana i Juventusa zbog problema s ozljedom. Tijekom jednog duela, Modrić se sudario glavama s veznjakom Stare Dame Manuelom Locatellijem te je vidno ošamućen napustio teren.

Danas je stigla vijest kako je hrvatski kapetan pretprio dvostruki prijelom jagodične kosti zbog kojeg je klupska sezona za njega najvjerojatnije gotova. Ozljeda zahtijeva i hitnu operaciju, a po svemu sudeći ona bi se mogla održati već danas.

Šok u Milanu: Klupska sezona završena za Luku Modrića, evo što će biti sa svjetskim prvenstvom!

Sve ovisi o oteklini koju je prijelom ozrokovao. Ukoliko ona splasne još danas, Modrić će biti operiran večeras u Milanu. Ako mu lice još uvijek bude naotečeno, operacija se odgađa za sutra. U svakom slučaju, vođa vatrenih bit će operiran u sljedeća 24 sata.

Ono što može obradovati hrvatske navijače jest što njegov nastup na Svjetskom prvenstvu koje počinje 11. lipnja ne bi trebao biti upitan. Bude li oporavak tekao po planu, Modrić će biti spreman zaigrati na Mundijalu, ali morat će nositi zaštitnu masku za lice.
ozljeda operacija Luka Modrić

17:03 27.04.2026.

Sad se al stvarno ne sjeća

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

