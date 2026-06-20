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Žarko Ivković
Autor
Žarko Ivković

Paradoks moderne demokracije ili: biste li oduzeli državljanstvo onima koji otvoreno mrze Hrvatsku?

20.06.2026. u 13:15

Što znači prijedlog Domovinskog pokreta da Vlada revidira državljanstvo Bošnjaka koji svojim političkim djelovanjem nanose štetu Hrvatima?

Hrvati u BiH već su desetljećima izvrgnuti pokušajima bošnjačkih stranaka da im se, mimo duha i slova Daytonskoga sporazuma, oduzme status politički ravnopravnoga i konstitutivnog naroda. Riječ je o dugoročnom političkom projektu koji se mora zaustaviti. Stoga inicijativu Domovinskog pokreta da Hrvatski sabor donese "Rezoluciju o osnaživanju političkoga položaja Hrvata u BiH" treba promatrati kao izraz legitimne i iskrene brige za položaj Hrvata u toj državi. No baš zato što je cilj legitiman, sredstva kojima se želi ostvariti moraju se pažljivo birati. U prijedlogu rezolucije, naime, našla se i točka prema kojoj bi Vlada trebala provesti "sveobuhvatnu reviziju zakonitosti postupaka stjecanja hrvatskoga državljanstva" za osobe s prebivalištem u BiH, uključujući i slučajeve pojedinaca koji "sustavno potiču na izborni inženjering, preglasavanje i narušavanje političkoga položaja hrvatskoga naroda", te poništiti nezakonito stečeno državljanstvo u slučajevima zlouporabe zakonskih osnova.

Ključne riječi
demokracija državljanstvo Hrvati u BiH BiH Domovinski pokret bošnjaci Hrvati

Komentara 3

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Avatar DŠ.....
DŠ.....
13:44 20.06.2026.

Zagreb bečka škola!? Iz kojega si dijela Marsa stigao, čovječe?

Avatar DŠ.....
DŠ.....
13:42 20.06.2026.

Žarko, sunce ti žarko, Hrvatska je administrativni pojam i ne može se mrziti. Može se nrziti kriminalnu vlast koja pogoduje velikim igračima i puni džepove!

AJ
ajojajaj
13:41 20.06.2026.

Ja bih u svakom slučaju zabranio Sandri Benčić da živi u centru Zagreba dok se bar minimalno ne upristoji. Zagreb je ipak bečka škola i u njemu ne bi trebalo biti mjesta za nepristojne, nekulturne, bezobrazne i neodgojene primitivce.

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