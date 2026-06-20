Paradoks moderne demokracije ili: biste li oduzeli državljanstvo onima koji otvoreno mrze Hrvatsku?

Hrvati u BiH već su desetljećima izvrgnuti pokušajima bošnjačkih stranaka da im se, mimo duha i slova Daytonskoga sporazuma, oduzme status politički ravnopravnoga i konstitutivnog naroda. Riječ je o dugoročnom političkom projektu koji se mora zaustaviti. Stoga inicijativu Domovinskog pokreta da Hrvatski sabor donese "Rezoluciju o osnaživanju političkoga položaja Hrvata u BiH" treba promatrati kao izraz legitimne i iskrene brige za položaj Hrvata u toj državi. No baš zato što je cilj legitiman, sredstva kojima se želi ostvariti moraju se pažljivo birati. U prijedlogu rezolucije, naime, našla se i točka prema kojoj bi Vlada trebala provesti "sveobuhvatnu reviziju zakonitosti postupaka stjecanja hrvatskoga državljanstva" za osobe s prebivalištem u BiH, uključujući i slučajeve pojedinaca koji "sustavno potiču na izborni inženjering, preglasavanje i narušavanje političkoga položaja hrvatskoga naroda", te poništiti nezakonito stečeno državljanstvo u slučajevima zlouporabe zakonskih osnova.