Paradoks moderne demokracije ili: biste li oduzeli državljanstvo onima koji otvoreno mrze Hrvatsku?

Hrvati u BiH već su desetljećima izvrgnuti pokušajima bošnjačkih stranaka da im se, mimo duha i slova Daytonskoga sporazuma, oduzme status politički ravnopravnoga i konstitutivnog naroda. Riječ je o dugoročnom političkom projektu koji se mora zaustaviti. Stoga inicijativu Domovinskog pokreta da Hrvatski sabor donese "Rezoluciju o osnaživanju političkoga položaja Hrvata u BiH" treba promatrati kao izraz legitimne i iskrene brige za položaj Hrvata u toj državi. No baš zato što je cilj legitiman, sredstva kojima se želi ostvariti moraju se pažljivo birati. U prijedlogu rezolucije, naime, našla se i točka prema kojoj bi Vlada trebala provesti "sveobuhvatnu reviziju zakonitosti postupaka stjecanja hrvatskoga državljanstva" za osobe s prebivalištem u BiH, uključujući i slučajeve pojedinaca koji "sustavno potiču na izborni inženjering, preglasavanje i narušavanje političkoga položaja hrvatskoga naroda", te poništiti nezakonito stečeno državljanstvo u slučajevima zlouporabe zakonskih osnova.
Što znači prijedlog Domovinskog pokreta da Vlada revidira državljanstvo Bošnjaka koji svojim političkim djelovanjem nanose štetu Hrvatima?
Komentara 3
Žarko, sunce ti žarko, Hrvatska je administrativni pojam i ne može se mrziti. Može se nrziti kriminalnu vlast koja pogoduje velikim igračima i puni džepove!
Ja bih u svakom slučaju zabranio Sandri Benčić da živi u centru Zagreba dok se bar minimalno ne upristoji. Zagreb je ipak bečka škola i u njemu ne bi trebalo biti mjesta za nepristojne, nekulturne, bezobrazne i neodgojene primitivce.
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