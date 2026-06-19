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GLAS NARODA

ANKETA Tko je najbolji HRT-ov komentator na ovom SP-u? Ocijenite ih sami

HRT-ov tim za SP
Renato Branđolica/HRT
VL
Autor
Mateja Papić
19.06.2026.
u 15:08

Tko od komentatora najbolje prenosi atmosferu s terena? Tko je najobjektivniji, a tko vas "baca u očaj"? Dajte svoj glas u našoj anketi, a rezultate ćemo objaviti po završetku drugog kola prvenstva.

Iza nas je prvo kolo Svjetskog prvenstva, a uz žustre rasprave o taktikama izbornika i pogreškama sudaca, glavna tema u kafićima i na društvenim mrežama su – komentatori. HRT je za ovo prvenstvo okupio šaroliku ekipu, a sada je red na vama da presudite tko zaslužuje pohvale, a tko bi možda trebao ostati u studiju.

Praćenje utakmica na televiziji često je jednako važno kao i sama igra. Uz stalnu postavu HRT-a (Viki Ivanović, Robert Jelečević, Stjepan Balog, Luka Petrinec i Marko Šivak), ove smo godine slušali i pojačanja s Arene Sport (Mario Glavan, Toni Živković), Sport Kluba (Željko Vela, Ivan Hodoba, Zoran Grgić) te MAXSporta (Andrija Cmrečnjak). Dok jedni oduševljavaju stručnošću i dinamikom, drugi vas izluđuju gafovima ili previše mirnim stilom prijenosa.

Vrijeme je da odredimo najboljeg. Ne želimo nagađati, želimo znati što vi mislite. Tko od komentatora najbolje prenosi atmosferu s terena? Tko je najobjektivniji, a tko vas "baca u očaj"? Dajte svoj glas u našoj anketi, a rezultate ćemo objaviti po završetku drugog kola prvenstva.

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HRT-ov tim za SP
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Ključne riječi
Svjetsko nogometno prvenstvo SP 2026. HRT

Komentara 2

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VA
VanjaPlank
15:44 19.06.2026.

Ni ja ne mogu glasati.. glas za Velu.... A Valentina mi je najjača u studiu

Avatar rubinet
rubinet
15:02 19.06.2026.

Pritisnuo sam i pojavilo mi se: "Došlo je do greške. Već ste glasovali." A nisam. Moj izbor : Andrija Cmrečnjak

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