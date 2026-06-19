ANKETA Tko je najbolji HRT-ov komentator na ovom SP-u? Ocijenite ih sami

Iza nas je prvo kolo Svjetskog prvenstva, a uz žustre rasprave o taktikama izbornika i pogreškama sudaca, glavna tema u kafićima i na društvenim mrežama su – komentatori. HRT je za ovo prvenstvo okupio šaroliku ekipu, a sada je red na vama da presudite tko zaslužuje pohvale, a tko bi možda trebao ostati u studiju.

Praćenje utakmica na televiziji često je jednako važno kao i sama igra. Uz stalnu postavu HRT-a (Viki Ivanović, Robert Jelečević, Stjepan Balog, Luka Petrinec i Marko Šivak), ove smo godine slušali i pojačanja s Arene Sport (Mario Glavan, Toni Živković), Sport Kluba (Željko Vela, Ivan Hodoba, Zoran Grgić) te MAXSporta (Andrija Cmrečnjak). Dok jedni oduševljavaju stručnošću i dinamikom, drugi vas izluđuju gafovima ili previše mirnim stilom prijenosa.

Vrijeme je da odredimo najboljeg. Ne želimo nagađati, želimo znati što vi mislite. Tko od komentatora najbolje prenosi atmosferu s terena? Tko je najobjektivniji, a tko vas "baca u očaj"? Dajte svoj glas u našoj anketi, a rezultate ćemo objaviti po završetku drugog kola prvenstva.